Ternana più grigia che rossoverde: contro la Spal finisce senza reti

TERNI – Finisce senza gol al Liberati fra Ternana e Spal. Una formazione rossoverde opaca non riesce a sfondare. Il secondo 0-0 consecutivo conferma il momento di appannamento della squadra, soprattutto in fase avanzata.

Le scelte

Lucarelli rilancia Donnarumma dall’inizio ed è in pratica l’unica variazione su un undici di partenza ormai piuttosto consolidato. De Rossi sceglie Valzania al posto dello squalificato Murgia con Dalle Mura che torna e riprende il posto da titolare in difesa.

Primo tempo

Si parte subito con un botta e risposta, che vede La Mantia non sfruttare la giocata di Celia e Cassata al tiro su invito di Donnarumma, con Alfonso pronto però alla parata. Al 15′ grande giocata di Partipilo che impegna ancora il portiere estense, costretto in corner. Subito dopo, pallone d’oro ancora per Donnarumma, che però sbaglia la mira da pochi passi e spedisce fuori. Valzania impegna Iannarilli con una velenosissima punizione rasoterra che va a lato di un niente, poi La Mantia si mangia un gol già fatto su assist al bacio di Moncini: a due metri dalla linea bianca tocca la palla con la tibia e la manda clamorosamente fuori a Iannarilli battuto.

Al minuto 32 Donnarumma mette Palumbo in condizione di girare a rete al limite dell’area: l’attaccante non si fa pregare e impegna Alfonso: palla che sfiora il montante e finisce fuori. A seguire Partipilo si divora il vantaggio, ma per sua fortuna l’arbitro ravvisa il fuorigioco.

Prima del recupero, clamorosa azione rossoverde, col portiere Alfonso che viene superato in dribbling ma la Ternana si incarta: Palumbo, Partipilo e Donnarumma hanno l’occasione di tirare a porta vuota ma non ci riescono, con Peda che spazza.

Secondo tempo

Partipilo e Dickmann, con due occasioni sprecate aprono le danze della ripresa, ma a farla da padrona è la grande confusione, soprattutto in casa rossoverde. L’ingresso di Defendi per Agazzi consente il passaggio al 3-5-2 ma la squadra continua a soffrire le incursioni spalline, rischiando più di una volta di capitolare.

Come al 25′ quando la formazione di De Rossi ha una clamorosa occasione: Moncini calcia al volo ma Zanellato respinge involontariamente il tiro del compagno. La Ternana invece, nonostante l’ingresso dell’intero comparto avanzato, non riesce a sfondare, con Falletti che gira a lungo a vuoto. Nel finale, Rabbi crossa per Moncini che non ci arriva e spreca un’occasione facilissima. La Ternana è sulle gambe, ma la Spal non ne approfitta (clamoroso il contropiede sprecato da Zanellato al 43′) e così il match si chiude in bianco.

Il tabellino

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakite, Sørensen, Mantovani, Corrado (20’st Martella); Cassata, Di Tacchio, Agazzi (12’st Defendi); Partipilo (33’st Pettinari), Palumbo (20’st Favilli); Donnarumma (20’st Falletti). A disp.: Krapikas, Ghiringhelli, Bogdan, Celli, Proietti, Paghera, Capanni. All: Lucarelli.

SPAL (3-4-1-2): Alfonso; Peda (23’st Almici), Meccariello, Dalle Mura; Dickmann, Esposito, Valzania (35’st Proia), Celia; Maistro (9’st Zanellato); La Mantia (35’st Rabbi), Moncini. A disp:Thiam, Pomini, Almici, Fiordaliso, Breit, Prati, Zuculini, Tunjov, Finotto, Rauti All:.De Rossi.

ARBITRO: Serra di Torino (assistenti: Di Gioia-Moro IV ufficiale: Frascaro)

VAR: Guida di Torre Annunziata AVAR: Paganessi

MARCATORI:

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 5.548 (3.825 biglietti e 1.723 abbonati) Ammoniti: Agazzi (T), Palumbo (T), Dalle Mura (S), Almici (S). Calci d’angolo. 2-3 Recupero 1’pt 5’st