Ternana-Perugia, anticipato l’orario del derby umbro. Ultimo turno serale

TERNI – Si giocherà alle 14 e non alle 15 la sfida fra Ternana e Perugia, il derby dell’Umbria che è previsto in calendario per la penultima giornata di campionato allo stadio Libero Liberati di Terni. Lo ha deciso la Lega di serie B che ha diramato date ed orari delle ultime due partite.

Contestualmente, quindi, si sa già anche l’orario dell’ultimo turno che vista la necessaria contemporaneità, per garantire equità a tutte le squadre, verrà disputato interamente alle 20.30 di venerdì 6 Maggio. La Ternana sarà impegnata allo stadio Del Duca di Ascoli Piceno mentre il Perugia ospiterà al Curi il Monza.