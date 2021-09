Ternana, parte l’iter per il centro sportivo: presentata l’offerta al Comune per Villa Palma

TERNI – Giornata di test e di annunci per la Ternana che nella mattina di venerdì ha disputato un match di allenamento contro la Primavera rossoverde di Ferruccio Mariani all’antistadio Taddei: 10-1 il risultato finale per la prima squadra che ha visto il ritorno in campo di Partipilo, infortunatosi alla clavicola a fine luglio nel primo test stagionale a Trigoria contro la Roma. A segno nel primo tempo Donnarumma (doppietta), nella ripresa Agazzi (doppietta), Donnarumma, Koutsoupias, Mazza, Vantaggiato, Partipilo, Proietti.

Prime uscite in rossoverde per Martella (non entrato a Reggio) e per i nuovi arrivati Koutsopias, Mazza e Capuano. Sabato mattina alle 11, test a Bogliasco contro la Samp degli ex Candreva e D’Aversa.

Il progetto centro sportivo. A margine della sfida, la società, presente il vicepresidente Tagliavento ed il project manager Sergio Anibaldi hanno annunciato di aver formalizzato al comune di Terni la proposta di acquisizione dell’area di circa 7300 metri quadrati in zona Villa Palma dove nelle idee della società c’è la volontà di realizzare il centro sportivo.

La scelta dopo il vaglio di varie opzioni è ricaduta su questa zona periferica ma non lontana dal centro, che dunque sostituisce quella inizialmente pensata di via XX Settembre, troppo piccola per le esigenze del club. Dunque all’interno dell’area saranno realizzati subito tre campi regolamentari, due dei quali in erba naturale ed uno in sintetico misto, per potersi allenare in tutte le condizioni meteo, poi piscine, palestre ed un residence, oltre naturalmente alle strutture medico sanitarie: “Siamo partiti – spiegano – dal fatto che la città è priva di strutture e dal fatto che oggi un centro sportivo all’avanguardia è fondamentale, oltre a rappresentare un’attrattiva in sede di trattativa per i calciatori”.

Il centro sportivo sarà destinato alla prima squadra ed alla formazione Primavera. Per l’avvio dei lavori ci vorranno ancora alcuni mesi, perchè l’iter prevede ora 30 giorni di tempo per il Comune per rispondere alla proposta di acquisizione da parte della Ternana. Successivamente Giunta e consiglio comunale si dovranno pronunciare sulla necessaria variazione al Prg operativo, che stralcia il Comune dal comparto unico di Villa Palma e qui ci vorranno altri due mesi. Successivamente potrà essere perfezionato l’acquisto, che prevede la posa della prima pietra entro 120 giorni dalla firma sul contratto.