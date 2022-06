Ternana, parco della Cascata chiuso per “Masterchef”: al via le registrazioni

TERNI – Il parco della Cascata delle Marmore sarà teatro di una delle esterne della nuova edizione di Masterchef, le cui registrazioni sono in corso.

Per questo motivo, il comune annuncia che nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 giugno l’intero parco della Cascata delle Marmore (belvedere inferiore e belvedere superiore, compreso il sentiero 5, resteranno chiusi al pubblico.

“La chiusura – si legge in una nota – è stata disposta per consentire la realizzazione e la registrazione di riprese video per un programma televisivo di rilevanza nazionale (appunto Masterchef, anche se il Comune non può dare l’annuncio ufficiale ndr). Gli assessorati si scusano per i disagi causati dalla opportunità di ottenere una ulteriore valorizzazione del sito della Cascata”