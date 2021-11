Ternana, Palumbo e Defendi positivi al Covid: scattano i protocolli di sicurezza

TERNI – Positivi Antonio Palumbo e Mario Defendi. A darne notizia è la società in via della Bardesca attraverso un comunicato nel suo sito ufficiale: via ai protocolli di sicurezza per i giocatori. Intanto gli uomini di Lucarelli venerdì sera saranno impegnati al Via del Mar di Lecce. “La Ternana calcio comunica che nella giornata di ieri a seguito degli abituali controlli Antonio Palumbo e Marino Defendi sono risultati positivi al Sarc-Cov-2. La società ha subito attivato il protocollo previsto ed i calciatori, in buona salute, si trovano in isolamento. Si comunica inoltre che tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo. Seguirà monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti che sono state prontamente informate”. Le Fere venerdì prossimo sarà impegnata al Via del Mare di Lecce. In campo saranno assenti non solo Palumbo e Defendi.