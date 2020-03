Ternana, nuove date per le finali di Coppa. Gubbio, ecco quando si recupera

TERNI – La Lega Pro ha definito nuove date per le due finali di Coppa Italia fra Ternana e Juventus Under 23 visto che nelle date inizialmente previste, 11 Marzo e 15 aprile, i bianconeri dovranno recuperare due delle tre partite rinviate per l’emergenza Coronavirus. Le partite si giocheranno quindi l’8 aprile alle 20.30 a Terni ed il 22 aprile, sempre di sera, in sede ancora da definire. Dunque appena tre giorni prima della fine del campionato.

Riprogrammate anche le gare di recupero del Gubbio: 18 Marzo Carpi-Gubbio, 1 aprile la sfida contro il Sudtirol al Barbetti e 15 aprile trasferta ad Imola.