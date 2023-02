Ternana nulla, il Cosenza ultimo della classe strappa un punto: finisce 0-0

COSENZA – Finisce senza reti e pure senza grosse emozioni la sfida fra Cosenza e Ternana. Uno 0-0 buono solo per i silani, che allungano la mini-striscia positiva, mentre le Fere escono con tanti dubbi sul potenziale di una squadra che per 75 minuti non è riuscita a produrre una decente azione da rete contro l’ultima in classifica.

Le scelte

Una colica intestinale ferma Palumbo che non va nemmeno in panchina: Andreazzoli sceglie quindi un 4-3-2-1 con Coulibaly al fianco di Partipilo. Tre ex in campo nel Cosenza. Rispoli, Rigione e Finotto. Parte in panchina Zarate.

Primo tempo

Si parte di buona lena, con Coulibaly che impegna due volte Micai e le risposte di Marras e Rispoli, con la palla che va fuori di poco. Al 10’tiro insidioso dalla distanza si Sorensen ed il portiere dei silani è costretto alla parata in tuffo.

Al 20′ accelerazione del Cosenza che sorprende la difesa delle Fere, ma Finotto arriva male davanti a Iannarilli e tira completamente a lato; la Ternana si vede invece al 27′ con la prima vera giocata con Partipilo che riceve da posizione angolata e tutto di sinistro da dentro l’area pesca Favilli al quale però non riesce la girata in rete. Al 36’gGrande occasione per Finotto, che dopo una mischia in area calcia, Iannarilli si salva in tuffo, poi Mantovani allontana il pericolo. Ternana nulla sul fronte offensivo.

Secondo tempo

La ripresa di apre col palo di Vaisanen, imbeccato da Rispoli, sintomo ulteriore di una squadra rossoverde troppo in sofferenza contro un avversario modestissimo (il secondo peggior attacco e la peggior difesa).

I Lupi, dal canto loro, non hanno alcuna fretta ed amministrano, sfruttando il lassismo offensivo di una Ternana incapace di pungere. E anzi, al 23′ è proprio il Cosenza a sfiorare il gol con un colpo di testa di Vaisanen che finisce fra le braccia di Iannarilli. Andreazzoli fa tre cambi, ma la squadra non si scuote, tranne su calcio franco, quando al 37′ da corner Defendi la gira sul primo palo trovando però Micai attento. Sulla prosecuzione, azione pericolosa sull’asse Zarate-Delic e palla a Praszelik sul cui tiro si immola Sorensen. Al 40′ ancora da corner palo clamoroso della Ternana colpito da Favilli, con palla che arriva a Diakitè: Micai è reattivo e para. La Ternana chiude in attacco, ma non basta: finisce a reti bianche.

Il tabellino

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Rispoli, Vaisanen, Rigione, D’Orazio (17’st La Vardera); Brescianini, Voca (32’pt Praszelik), Calò (26’st Agostinelli); Marras, Finotto (17’st Delic); Nasti (26’st Zarate). All::Marson, Martino, Venturi, Meroni, Salihamidzic, D’Urso, Prestianni All:.Viali.

TERNANA (3-4-2-1): Iannarilli; Diakite, Sørensen, Mantovani; Ghiringhelli (26’st Cassata), Agazzi, Di Tacchio, Corrado (26’st Martella); Coulibaly (26’st Defendi), Partipilo (28’st Falletti); Favilli. All: Krapikas, Vitali, Bogdan, Mazzarani, Proietti, Paghera, Donnarumma, Capanni. All:.Andreazzoli.

ARBITRO Maggioni di Lecco (assistenti. Rossi-Raspollini IV Ufficiale: Di Cicco)

MARCATORI: Ghersini di Genova AVAR: Pagnotta

NOTE: giornata fresca, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 3000 circa, dei quali 58 da Terni. Ammoniti: Ghiringhelli (T), Favilli (T), D’Orazio (C), il tecnico Andreazzoli (T). Calci d’angolo: 8-5. Recupero 2’pt 5’st