Ternana, non c’è il ritorno al successo: a Francavilla Fontana finisce pari

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-1-1): Costa; Celli A. I, Pambianchi, Caporale; Giannotti, Castorani, Zenuni, Tchetchoua (44’st Delvino), Nunzella; Maiorino (12’pt Adorante); Ciccone (18’st Mastropietro). A disp.: Crispino, Negro, Marino, Calcagno, Sparandeo, Carella, Franco, Vazquez, Miccoli. All. Trocini

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Frascatore; Paghera, Palumbo (9’st Salzano); Peralta (23’st Partipilo), Falletti (31’st Torromino), Furlan (23’st Ferrante); Raicevic (31’st Vantaggiato). A disp. Casadei, Russo, Suagher, Celli A. II, Mammarella, Proietti, Damian. All:.Lucarelli.

ARBITRO:Bitonti di Bologna (assistenti: Licari-Bonomo IV Ufficiale: Maria Marotta)

MARCATORI: 5’st Falletti (T), 20’st Adorante (V)

NOTE: Partita giocata a porte chiuse, giornata soleggiata, terreno in erba sintetica. Ammoniti: Kontek (T), Zenuni (V), Damian (T), Pambianchi (V). Calci d’angolo: 0-5 Recupero 1’pt 5’st. Al 5’st Costa (V) para un rigore a Falletti

FRANCAVILLA FONTANA – Non riesce a tornare al successo la Ternana che Francavilla Fontana chiude 1-1. I rossoverdi si sono fatti imbrigliare dall’ottima organizzazione di gioco della formazione di Trocini.

Le scelte. In casa Ternana Paghera in mediana insieme a Palumbo, Frascatore terzino, con Peralta al posto di Partipilo e Raicevic centravanti. Nei locali una sola punta, Ciccione, con Maiorino (che poi al 12′ deve anche uscire per infortunio: al suo posto Adorante), trequartista. Zenuni al posto di Franchi in mediana. Ci sono due Alessandro Celli: uno in campo per i locali, uno in panchina per i rossoverdi.

Primo tempo. Si parte con due squadre bene organizzate che si affrontano a centrocampo, con pochi spunti e spazi molto stretti su un campo piccolissimo. Subito botta e risposta con Defendi da una parte e Maiorino dall’altra, senza esito; poco prima Falletti, ben servito da Palumbo era stato fermato al momento del tiro. Al 15′ grande punizione di Falletti da buona posizione, con Costa che legge bene e ci arriva.

Poche vere azioni da gol: le uniche vere occasioni arrivano quasi sempre da corner o sul calcio franco. Al 27′ di nuovo Falletti in azione, fuori misura, poi al 29′ sulla punizione di Palumbo si costruisce una bella giocata che però viene conclusa da un fallo dello stesso su Tchetchoua che ne aveva bloccato l’incursione in area. La Ternana non trova varchi anche perchè i brindisini sono bene organizzati in difesa. Iannarilli però corre pochissimi pericoli perchè con l’uscita di Maiorino la Virtus è ancora meno pericolosa. Al 33′ tentativo di anticipo sul primo palo da parte di Raicevic, pallone ampiamente fuori dallo specchio.

La Virtus Francavilla risponde con Giannotti, la cui ripartenza fa scaturire però un tiro troppo centrale. A seguire ci prova Paghera che riceve uno scambio Peralta-Falletti ed impegna Costa alla parata.

Seconda ternana. La ripresa si apre col calcio di rigore in favore della Ternana: Raicevic si incunea in area e al momento del tiro ne ha quattro contro, Castorani lo stende: dal dischetto va Falletti che non tira bene, Costa respinge poi l’uruguayano di rabbia la scaraventa dentro.

Il gol dovrebbe scuotere la Ternana e darle la spinta per chiudere il match ma questo non succede ed anzi una dormita colossale provoca il pareggio del locali: fuga sulla sinistra di Nunzella, palla in mezzo per Caporale che crossa per la testa di Adorante, con difesa ferma e Iannarilli battuto. La Ternana è stordita e poco dopo rischia di capitolare ancora: cross di Giannotti e Castorani da poco fuori l’area di rigore impegna Iannarilli con un rasoterra velenoso. Al 29′ occasionissima per Raicevic, lasciato tutto solo a centro area dalla difesa locale, ma non riesce a coordinarsi sul cross di Defendi.

La Ternana chiude in attacco: al 39′ ci prova il neo entrato Torromino, con Costa che para di pugno, ma in generale la squadra di Trocini fa buona guardia e si difende con i denti. Finisce in parità.