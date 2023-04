Ternana, non basta il silenzio: a Cagliari i soliti errori, finisce 2-1 per i sardi

CAGLIARI – Niente da fare per la Ternana, che compie i soliti errori ed esce sconfitta 2-1 da Cagliari. La salvezza è ancora da conquistare ma nonostante tutto, ancora abbastanza vicina. Potrebbe arrivare già col Sudtirol. Il silenzio stampa non sembra per ora aver portato risultati.

Le scelte

Nella Ternana, squalificato Di Tacchio, ma recupera in mediana Coulibaly. Nel 3-5-2 Bogdan col rientrante Mantovani e Diakitè, in difesa, Ghiringhelli esterno alto. Falletti in panchina, davanti Partipilo e Favilli. Nel Cagliari, senza Mancosu, Ranieri sceglie il 4-4-2 con in campo Lella e Deiola e davanti Pavoletti e Lapadula

Primo tempo

Pronti via e il Cagliari segna: Coulibaly sbaglia a centrocampo, Nandez pesca Deiola, Iannarilli non riesce a respingere e la palla sibila in rete toccando il palo interno. Un altro gol in avvio incassato dalla Ternana, completamente in bambola: al 10′ rischia anche il 2-0 con Nandez che riceve da Deiola dopo velo di Pavoletti e batte al volo, trovando però l’opposizione di Mantovani. Il pari arriva a sorpresa al 12′: lo segna Partipilo, bravo a girarsi e battere a rete su passaggio di Coulibaly. Subito dopo Favilli tenta il tiro a giro di sinistro dal limite dell’area, pallone che sfiora la traversa. Più nulla sino a fine primo tempo, a parte l’infortunio a Coulibaly che chiede il cambio, il quale però avviene nell’intervallo.

Secondo tempo

Ranieri cambia il Cagliari con ben quattro cambi tutti nell’intervallo. Al minuto 8 carambola in area e tiro di Luvumbo, sul quale si immola Mantovani. La Ternana non riesce a superare con facilità la metà campo e perde troppi palloni. Il Cagliari sembra faticare a sua volta a riassestarsi ma al 14′ trova il gol con Zappa, bravo a mettere in rete un tiro sporco di Lapadula. Poco dopo Luvumbo sfiora il tris ed a seguire Diakitè evita il tris sull’ennesima azione tambureggiante in area: botta di Nandez, respinta della difesa, poi pallone che arriva a Rog, il quale si vede deviare la palla dal difensore. Al 25′ cross di Lapadula, Altare spizza di testa il pallone e manda fuori. Lucarelli inserisce Capanni e Falletti per provare a scuotere la squadra, a seguire anche Donnarumma e Defendi, per una squadra molto offensiva nel finale. Proprio Falletti al minuto 85 tenta un siluro col destro mirando all’incrocio dei pali, ma Radunovic si distende e compie una parata super. Il rosso diretto a Diakitè per proteste chiude il match: vince il Cagliari, la crisi rossoverde prosegue.

Il tabellino

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa (13’st Goldaniga), Dossena, Obert (1’st Altare), Di Pardo (1’st Barreca); Nandez, Makoumbou, Deiola, Lella (1’st Rog); Pavoletti (1’st Luvumbo), Lapadula. A disp: Aresti, Ciocci, Viola, Kourfalidis, Prelec, Millic. All.Ranieri. TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakite, Bogdan (26′ Falletti), Mantovani; Ghiringhelli (35’st Defendi), Coulibaly (1’st Cassata), Agazzi, Palumbo (26’st Capanni), Corrado; Partipilo (35’st Donnarumma), Favilli. A disp: Krapikas, Vitali, Sørensen, Mazzarani, Martella, Proietti, Paghera. All: Lucarelli.

ARBITRO: Penna di Roma 1 (assistenti: De Meo-Di Gioia IV Ufficiale: Virgilio)

VAR: Banti di Livorno AVAR: Meraviglia

MARCATORI: 4 pt Deiola (C), 12’pt Partipilo (T), 14’st Zappa (C)

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 15307. Espulso 48’st Diakitè (T) per proteste. Ammoniti. Dossena (C), Cassata (T), Palumbo (T), Rog (C), Zappa (C). Calci d’angolo: 4-5. Recupero 2’pt 4’st