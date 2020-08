Ternana, nel mirino c’è Drudi dal Pescara: vicino il ritorno di Falletti. Domani test a Teramo

TERNI – Conferenza alla vigilia del l’amichevole di domani contro il Teramo per l’allenatore delle Fere, Cristiano Lucarelli che ha svelato quali sono i piani e le pedine fondamentali per la prossima stagione di Serie C.

Drudi in arrivo Nel mirino dei rossoverdi, come ha detto il mister, c’è il difensore del Pescara, Mirko Drudi: “Diciamo che ancora non è ufficiale ma è uno dei profili che avevamo cercato e sui quali ci siamo trovati d’accordo con il direttore sportivo. La società ha fatto tutto ciò che poteva fare. Aspettiamo che si formalizzi tutto. E’ un eclettico, che può ricoprire tutti i ruoli in difesa e all’occorrenza fare il mediano“.

Falletti Vicino sarebbe anche il ritorno al Liberati di Cesar Falletti: “Alzerebbe il tasso tecnico della squadra – ha specificato il mister – E’ un sudamericano e i sudamericani sanno fare gli attaccanti e allo stesso tempo correre per sacrificarsi ad aiutare il resto della squadra. Ma ha bisogno di tempo, per poter fare la scelta che più gli sarà consona. Lui deve pensarci bene e sapere bene che quella di tornare a Terni sarebbe comunque una decisione importante. Soprattutto, deve sapere che verrebbe qui per lavorare e sacrificarsi molto”.

Amichevoli Sono tre, al momento, le amichevoli che la Ternana di Cristiano Lucarelli ha fissato nel precampionato. Questo il dettaglio: Teramo-Ternana, sabato 29 agosto ore 17.30, stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Salernitana-Ternana, sabato 5 settembre ore 17.30, stadio Mauro Maurelli di Sarnano (Mc). Roma Primavera-Ternana, sabato 12 settembre ore 18.00, Centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria (Roma).