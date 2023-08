Ternana, nel giorno delle maglie altra cinquina: Lucchesi, Favasuli, Labojko, Di Stefano e Raimondo

TERNI- “Grazie a tutti per essere venuti, ospiti e giornalisti – ha esordito il Presidente Guida – per me è una emozione nuova, un bel momento. Ringrazio sinceramente tutte le autorità presenti e il direttore Capozucca, tornato a Terni dopo 20 anni e che sta lavorando in modo intenso nell’allestimento della squadra. Ringrazio anche Gianluca Serpetta di Macron per l’ottimo lavoro svolto nella creazione delle nuove maglie, che sono tutte molto belle. La terza sarà invece presentata a breve”.

Così Nicola Guida, neo patron della Ternana ha introdotto la presentazione delle maglie ufficiali della nuova stagione. Presenti al Garden l’assessore allo sport Marco Schenardi, il vicepresidente del Coni Moreno Rosati, il Prefetto Giovanni Bruno, il Questore Bruno Failla, il comandante dei Carabinieri Davide Milano, quello dei Vigili del Fuoco Paolo Nicolucci, e naturalmente Gianluca Serpetta della Macron, che ha realizzato le maglie.

Il caso Liberati

Ma nel giorno che chiude il ritiro, esplode il caso-Liberati. Gli ultimi sopralluoghi federali, secondo il ds Capozucca, avrebbero dato esito negativo ed il rischio forte è che Ternana-Sampdoria del 19 Agosto non si giochi a Terni. La società sta cercando una sede alternativa: il rischio è lo 0-3 a tavolino per impraticabilità del campo. La società che cura il manto del Liberati, tuttavia, sottolinea che la situazione è sotto contrallo e che il campo sarà pronto per il 19 agosto.

Il mercato

Prima ancora della società, il ds Capozucca ha ufficializzato gli arrivi di Lorenzo Lucchesi (difensore, 2003) e Costantino Favasuli (centrocampista 2004) dalla Fiorentina, oltrechè del polacco Jakub Labojko (1997, centrocampista) dal Brescia. A loro si aggiungeranno sempre dalla Fiorentina Filippo Di Stefano (attaccante 2003) e dal Bologna Antonio Raimondo (attaccante 2004): “Raccomandato da Thiago Motta, che è stato un mio giocatore”, ha spiegato Capouzucca.

Stefano Pettinari invece è destinato a restare ai margini del progetto Ternana, visto che ha rifiutato la Feralpisalò, squada con la quale è stato trovato l’accordo per la cessione. Rischia invece di restare a guardare a Bolzano Francesco Di Tacchio, che – approdato in prestito agli altoatesini – ha rotto con il club: federalmente non può tornare a Terni in questa sessione di mercato e dunque la Ternana dovrà trovargli una nuova sistemazione.

Amichevole

Ritiro chiuso con un test in famiglia contro la Primavera, in sostituzione del Sorrento, che ha dato forfait per i troppi infortuni. Finisce 8-0 per i grandi.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli (1’st Brazao); Sørensen, Bogdan, Celli; Diakitè (1’st Capanni), M.Ferrante, Proietti, Damian (30’st Furlan), Corrado (20’st Capuano); Falletti, Rovaglia (8’st A.Ferrante). All. Lucarelli

TERNANA PRIMAVERA (3-4-3): Morlupo (st Novelli); Bonugli, Di Mauro (st Manni), Pagliei (st Naydenov); Ciucci (st Valenti poi Bartolocci), Mellini (st Loconte poi Valente), Seck (st Doucourè poi Cenni); Trifelli (st Pulga); Onesti (st Durastanti, poi Sanna), Della Salandra (st Bustos, poi Monesi), Pllana (st Turella). A disp: Colletti, Giovannelli, Stoianov. All. D’Urso

ARBITRO: Uisp

MARCATORI: 13’pt aut Ciucci (T), 29’pt e 7’st Rovaglia (T), 2’st Sorensen (T), 15’st, 29’st A.Ferrante (T), 16’st Falletti (T), 39’st Capanni (T)