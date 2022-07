Ternana, morto Riccomini: come Viciani condusse le Fere in serie A

PIOMBINO – Dopo Viciani, se va anche il secondo allenatore della serie A della Ternana. E’ scomparso infatti nella mattina del 22 Luglio Enzo Riccomini, l’allenatore che portò per la seconda volta la Ternana in serie A, vincendo il campionato 1973-74, succedendo a Viciani. Poi fu in panchina anche l’anno seguente in serie A, ma retrocesse in quella che oggi è l’ultima stagione nella massima serie dei rossoverdi.

Nato a Piombino, avrebbe compiuto 88 anni il prossimo 22 agosto. In carriera ha allenato diverse altre squadre, fra le quali Ascoli, Pistoiese e Sampdoria. Le esequie saranno celebrate sabato 23 alle 17.30 nella chiesa di Sant’Antonio a Viareggio.

Alla famiglia di Riccomini ed a quanti lo conoscevano va il cordoglio della redazione de La Notizia Quotidiana