TERNI – Calcio umbro in lutto: è morto Angelo Deodati. Nato nel 1935, l’imprenditore viterbese fu per alcuni mesi presidente della Ternana. Nella stagione 2010-11, nel pieno dll’era Longarini, assunse la presidenza con l’obiettivo di portare la squada in B, ma si dimise a dicembre per guai legati alla gestione societaria. Poco dopo arriverà Zadotti che assumerà la carica di presidente.

Deodati è stato anche presidente di Viterbese, Frosinone, Latina e di molte altre squadre.