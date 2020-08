Ternana, Lucarelli si presenta: “Sono qui per vincere, con la società abbiamo gli stessi obiettivi” (VIDEO)

Giornata di presentazione per il nuovo tecnico rossoverde Cristiano Lucarelli che è arrivato in mattinata in sede per firmare il biennale che lo lega ai rossoverdi. Poi conferenza stampa all’Hotel Garden insieme al suo staff: il vice allenatore Richard Vanigli, il collaboratore e match analyst Ivan Alfonso, il preparatore dei portieri Pietro Spinosa ed il preparatore atletico Alberto Bartali.

Nel pomeriggio, sopralluogo al campo, poi rompete le righe fino al 17 agosto, quando la squadra si ritroverà allo stadio per l’insolito ritiro-senza ritiro a causa delle restrizioni per il Covid-19. Il tecnico ha confermato: la rosa rossoverde sarà a 22 giocatori, quindi il ds Leone sarà chiamato ad operare dei tagli, perchè Lucarelli vuole apportare dei correttivi all’organico. Non saranno rinnovati invece i contratti di Marcone e Diakitè.

Nel video, la conferenza stampa, tenuta insieme al ds Luca Leone ed al vice presidente Paolo Tagliavento