Ternana, Lucarelli pronto al derby col Grifo: “Vogliamo chiudere bene”

TERNI – Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby col Perugia, in programma domani alle 14.30 al Liberati.

“Non credo che il Perugia venga a snaturarsi- dice – Sarà una partita che finirà solo al centesimo minuto. Come caratteristiche, somiglierà molto a quella con il Cittadella. Allo stesso modo, anche se non riusciremo a giocare bene, non dobbiamo perdere la bussola. Gli ultimi 30 minuti saranno determinanti. E’ una partita sentita e costituisce anche uno stress importante. Voglio anche vedere se, sotto stress, questa squadra rende allo stesso modo di come ha fatto nelle ultime sette partite“.

Chiudere bene

E aggiunge: “Affrontiamo una squadra con un ruolino da trasferta impressionante. Loro hanno più di noi la motivazione di poter ancora raggiungere i playoff, ma noi abbiamo la motivazione del derby. Inoltre, vogliamo chiudere bene questo campionato. Non vogliamo regalare nulla a nessuno e vogliamo finire sulla parte sinistra della classifica. Non c’è solo un derby, da onorare, ma anche la nostra professionalità e la nostra mentalità“.

Grande ex

Lucarelli sarà l’ex della sfida, visto che in biancorosso è stato giocatore e tecnico: “Ho sempre grandissimo rispetto verso tutti e non sputo mai nel piatto dove ho mangiato – sottolinea – anche se è stato un piatto di carta, visto che ero giovane e non ho avuto tanto spazio. Ma io, per mia consuetudine, ricordo sempre tutti con immenso piacere. Io, a Perugia, ci sono stato da ragazzino“.