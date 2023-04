Ternana, Lucarelli non si fida del Brescia ultimo: “Ricordarsi degli errori di Ferrara”

TERNI – Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana, anticipa ad oggi la conferenza stampa pre-partita col Brescia (gara in programma lunedì 10 alle 15 allo stadio Rigamonti) viste le festività pasquali.

L’avversario

“Il Brescia ha un organico migliore della Spal, quindi sarà una partita diversa. Però l’ambiente non è unito come a Ferrara, sto leggendo di qualche frizione. La classifica non dice il vero perchè il Bresci ha squadra e società forte. L’ultimo posto è frutto forse di altre dinamiche e non budget e monte stipendi. Forse è bene non fare proclami: la storia insegna che chi fa proclami poi non vince”

Dunque, vietato tenere la guardia bassa: “Se andiamo lì pensando di giocare contro l’ultima in classifica possiamo fare peggio del primo tempo di Ferrara. Se invece andiamo con il giusto approccio possiamo fare bene. Lunedì dobbiamo avere anche un po’ di paura: aiuterebbe a fare risultato. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Ferrara, giocare per per fare risultato e non aspettare che il risultato arrivi perché sennò non arrivi. Non dobbiamo commettere l’errore fatto a Ferrara ovvero dare l’opportunità ad una squadra la cui classifica ce la mostra in difficoltà”

Modulo e situazione

“Sulla difesa a 4 vediamo, non sono integralista. Ho dovuto rinnegare il mio credo calcistico per cercare di andare incontro alle caratteristiche dei calciatori che compongono la nostra rosa. Non credo che la svolta a Ferrara sia stata dovuta dal cambio di sistema di gioco. Favilli ha fatto gol ma la domanda è: se avesse giocato nel primo tempo avrebbe fatto bene come nella ripresa? Defendi recupera, Ghiringhelli sente ancora dolore anche se funzionalmente è pronto. Dobbiamo valutare situazioni nuove, come per esempio Agazzi e Coulibaly”