Ternana, Lucarelli “natalizio”: “2021 straordinario, soddisfatto di questo avvio in B”

TERNI- A sorpresa, nonostante il rinvio imposto dalla Lega B delle ultime due giornate di campionato, la Ternana ha comunque mantenuto la conferenza stampa della Vigilia di Natale. Che ovviamente non è stata più incentrata sul pre-gara di Ascoli ma è servita oltrechè per uno scambio di auguri, anche per fare il punto sul 2021.

Il tecnico Cristiano Lucarelli ha tirato le somme: “Siamo abbastanza soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora, abbiamo fatto il nostro, anche se ci sono ampi margini di miglioramento per fare di più. Ma questo sarà possibile se tutte le componenti vanno nella stessa direzione, siamo consapevoli che possiamo fare di più. Riprenderemo ad allenarci il 2 e lavoreremo tanto su quei difetti che ci hanno un po’ frenato in questo campionato”.

Rinvio? Favorevole

Il tecnico appoggia la decisione della Lega B di rinviare le sfide di campionato previste per fine anno solare: “Siamo in un periodo di massimo rischio, è una decisione che ci può stare. Inoltre avremo più tempo per recuperare alcuni giocatori infortunati che non avremmo avuto contro l’Ascoli, come Furlan e Paghera, ma la priorità è la salute degli italiani”.

Il meglio e il peggio del 2021

Poi parla dei migliori e peggiori momenti del 2021: ” I momenti indelebili del 2021 sono tre per me: il gol di Defendi contro il Bari a tempo scaduto, i primi 20 minuti contro l’Avellino, quando poi abbiamo ottenuto la promozione, e la Supercoppa, un trofeo a livello nazionale che mancava alla Ternana. Il peggior momento? Abbiamo margini di miglioramento, se riusciamo a limitare alcuni errori individuali possiamo dire la nostra. Abbiamo circa 5-6 punti in meno rispetto a quelli che meritavamo, tra nostri errori e quelli arbitrali. Io avverto tanta stima e affetto a Terni, ma ho l’impressione di non essere ascoltato fino in fondo nelle conferenze, nei giudizi non riscontro quello che avevo allertato. Quando dico qualcosa è perchè le penso veramente, quando parlo bene di un avversario non lo faccio per mettere le mani avanti”.

Niente mercato

Conferma poi la linea di Bandecchi e del ds Leone sul mercato di gennaio: “Non ci interessa fare mercato a gennaio, di solito si trovano giocatori non pronti e che non hanno giocato molto. A noi interessa molto di più far crescere quelli che abbiamo in rosa. Chi arriva nel mercato di riparazione di solito viene da infortuni o da inattività, chi arriva ora che entra in forma e si ambienta siamo già a primavera. Se qualcuno ci chiederà di andare per giocare lo ascolteremo, poi se ci sarà qualche occasione o se potremo portarci avanti di 6 mesi e preparare già la prossima stagione, qualcosa potremmo fare”