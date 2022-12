Ternana, lo sfogo social di Bandecchi: “Non vi meritate un c..”. Ed è scontro coi tifosi

TERNI – “Voi non vi meritate un c…, siete solo esaltati nei momenti positivi e delle m…. inutili in quelli negativi”: è duro su Instagram Stefano Bandecchi, presidente della Ternana calcio, serie B, in risposta al messaggio di un tifoso che lo invitava ad andarsene dopo la sconfitta contro il Frosinone.

Nel post social il presidente si era spinto anche oltre, aggiungendo: “collegate il cervello solo così sarete utili, sennò smettete di rompermi i c…”.

“A me non interessa se loro sono in mille – sottolinea Bandecchi con l’Ansa-, io sono sempre lo stesso, sono quello che sta cercando di salvare la Treofan e rilevare l’Interpan,

che pensa ai pacchi di Natale per le famiglie in difficoltà. Ma nessuno può dirmi cosa devo fare. Troppo facile esaltarsi quando le cose vanno bene e sparare quando ci sono le difficoltà”.

Ricalibrazione sulle nuove idee tattiche

“I ragazzi – dice ancora Bandecchi – si stanno ricalibrando sulle nuove idee tattiche del nuovo allenatore e poi se ieri alcuni episodi giravano a nostro favore, la partita

sarebbe andata diversamente”. “Lo sa che farò quando otterremo nuovi successi? Festeggerò per conto mio a Roma”, sottolinea il presidente. Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, è anche candidato a sindaco di Terni. “Qualcuno mi dice – afferma – che dicendo ciò che penso non sarò eletto, io le dico che non

ho alcuna intenzione di essere un sindaco simpatico. È piena la politica di gente simpatica”