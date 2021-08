Ternana, l’esordio in campionato è amarissimo: il Brescia passa al Liberati

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (17’st Ghiringhelli), Boben, Kontek, Salzano; Agazzi, Proietti (30’st Mazzocchi); Peralta (11’st Pettinari), Falletti, Furlan (11’st Palumbo); Donnarumma (30’st Paghera). A disp: Vitali, Casadei, Sorensen, Nesta, Russo, Celli, Capone. All. Lucarelli

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Jagiello (27’st Moreo), Van de Looi, Bertagnoli (35’st Ndoj); Lèris (22’st Bisoli), Tramoni (27’st Chancellor); Bajic (35’st Palacio). A disp.; Linnèr, Capoferri, Papetti, Spalek, Olzer, Andreoli. All.: Inzaghi

ARBITRO: Miele di Nola (assistenti Marchi-Raspollini, IV Ufficiale Di Cairano)

Var: Ayroldi. Assistente Var: Mondin

MARCATORI: 29’pt rig, 40’pt Baijc (B)

NOTE: Giornata caldissima, terreno di gioco in condizioni non buone. Spettatori 3359 di cui 15 da Brescia. Ammoniti: Mangraviti (B), Joronen (B), Léris (B), Cistana (B). Calci d’angolo 3-2. Recupero: 4’pt 4’st

TERNI– Parte con un ko il campionato della Ternana, sconfitta 2-0 al Liberati dal Brescia. Risultato giusto soprattutto per un primo tempo nel quale le rondinelle hanno letteralmente dominato.

Le scelte. Proietti al posto di Palumbo e Defendi al posto di Ghringhelli nella Ternana, mentre nel Brescia tutti in panchina i nuovi attaccanti: Tramoni al fianco di Leris dietro a Bajic, con Bisoli in panchina e Bertagnoli al suo posto.

Primo tempo. La Ternana comincia meglio del Brescia, che invece dimostra qualche problema in difesa. In particolare Mateju buca clamorosamente al 20′ e libera al contropiede Falletti che serve Donnarumm dopo velo di Peralta ma l’ex tira addosso a Joronen. Al 20′ altra occasione rossoverde: sltro contropiede con Falletti che lancia ancora Donnarumma, ma il numero 99 calcia in modo troppo debole e centrale.

Il Brescia risponde al 23′: imbucata centrale per Tramoni, passaggio indietro per Bajic, che si divora il gol a tu per tu con Iannarilli. Il Brescia va avanti su un rigore molto discusso: contatto Agazzi-Jagiello con il signor Miele che va alla Var ed impiega cinque minuti prima di assegnare il penalty, che poi Bajic segna. La Ternana prova a reagire con un cross di Defendi sul quale Donnarumma è anticipato, poi il Brescia raddoppia: Tramoni supera di forza Defendi e trova con un perfetto filtrante Bajic, freddissimo a battere Iannarilli in uscita per la doppietta. Prima del riposo, le rondinelle sfiorano il tris con Pajac.

Secondo tempo. Si riprende con Falletti che prova a scuotere la Ternana, senza esito; a seguire Van de Looi dalla distanza impegna Iannarilli. Al 15”occasione per Donnarumma: che però tarda a calciare e tenta di servire invano Falletti, pallone preda di Joronen.

Il portiere finlandese si supera al 24′ su una giocata di Donnarumma che manda al tiro Pettinari in piena area di rigore, da distanza ravvicinata: ci arriva d’instinto e scaccia via. Al 29′ Falletti impegna Joronen su un pallone che scende dopo l’impennata, tiro al volo centrale parato. Ci prova anche Palumbo, con Joronen che para in tuffo, poi Ternana ancora pericolosa sull’asse Paghera-Pettinari, col portiere che para a terra.

Palacio, entrato poco prima, fa sfoggio al 40′ dei suoi mezzi tecnici: siluro dal limite dell’area che Iannarilli para d’istinto. Nel recupero una punizione di Falletti impegna Joronen, poi null’altro.