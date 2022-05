Ternana, le nuove maglie nel giorno dei 50 anni dalla prima serie A

TERNI – La Ternana Calcio sceglie il 18 giugno per la presentazione ufficiale delle maglie da gioco della stagione 2022/23, griffate Macron.

Il 18 giugno 1972, cinquanta anni fa, i rossoverdi conseguivano la prima promozione in Serie A, battendo in un Liberati in via di ultimazione, per 3-1, il Novara.

All’evento, che avrà inizio alle ore 18.00 nel nostro stadio, parteciperanno, oltre ad una delegazione di tifosi, anche i calciatori che di quella impresa, assieme ai compianti Giorgio Taddei e Corrado Viciani, rispettivamente presidente e allenatore, furono i veri protagonisti.