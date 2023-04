Ternana, l’assedio porta un punto: pari in rimonta a Ferrara

TERNI – Punto agrodolce per la Ternana a Ferrara. Dolce, perchè il pari è assolutamente meritato per quello che si è visto in campo, amaro perchè la Spal è squadra modestissima, che era persino andata in vantaggio. Finisce 1-1, con la consapevolezza che il finale di stagione può davvero essere in crescendo, soprattutto se recupereranno al meglio Favilli (a segno) e Donnarumma.

Le scelte

Stessa formazione schierata contro il Bari per la Ternana. Spal con Nainggolan a sorpresa dal primo minuto e Moncini al fianco di Fetfazidis, con l’ex Foligno La Mantia in panchina.

Primo tempo

Pronti, via e la Spal segna: contatto fra Maistro e Cassata in area, l’estense va giù. Rutella consulta il Var e assegna il rigore, che Moncini trasforma. La Ternana accusa il colpo, ma prova a riorganizzarsi, trascinata da Palumbo ed è proprio dai piedi del talento cresciuto nel vivaio delle Fere che i rossoverdi sfiorano il pari: fuga sulla destra di Diakitè e cross lungo, Palumbo allunga il piede e serve Coulibaly che la scaraventa in rete, ma l’arbitro annulla: Palumbo ha toccato il pallone quando era già uscito di poco.

E’uno dei pochi guizzi di un match brutto: la Spal, avanti a sorpresa, non ha interesse a spingere e la Ternana invece non ci riesce. Palumbo e Fetfazidis hanno ancora un’occasione testa, ma con poca convinzione, poi il tempo di chiude.

Secondo tempo

Lucarelli lancia Favilli al posto dell’ammonito Cassata e l’ex Ascoli lascia subito il segno: riceve il pallone sul secondo palo ma tarda a calciare e perde il controllo della sfera. Poco prima era stato Nainggolan ad impegnare Iannarilli. Al Minuto 8 ancora Maistro pericoloso: entra in area e con una girata manda alto di poco; a seguire azione sull’asse Falletti-Favilli-Couilbaly, Alfonso è attento ma l’arbitro aveva già fischiato il fuorigioco.

Al 13′ occasione per Corrado: bella iniziativa dell’esterno, che si accentra sul suo piede debole, il destro, tiro a giro fuori di poco, deviato in angolo. Lucarelli prova a vivacizzare l’attacco puntando sulla velocità di Capanni e il giri aumentano. Partipilo ha una occasionissima al 20′: cross dalla sinistra, il pallone sbuca all’improvviso e da due passi spedisce il pallone fuori. A seguire colpo di testa velenoso di Sorensen

Al 25′ ci prova Capanni: da limite calcia rasoterra, Alfonso si distente in angolo. Poi entra anche Donnarumma, per un finale tutto all’arrembaggio. Ancora Capanni alla mezzora, in controtempo: Alfonso fuori causa, ma palla a lato. Al 35′ da corner, Diakitè stacca rubando il tempo a tutti, ma il portiere compie un miracolo. Il muro spallino crolla a 5′ dalla fine: cross in area di Partipilo e nuovo colpo di testa di Favilli che stavolta fa centro. Assedio rossoverde finale, con Diakitè che sfiora il colpo grosso nel recupero.

Il tabellino

SPAL (4-3-2-1): Alfonso; Dickmann, Dalle Mura (42’st Zanellato), Meccariello, Celia; Nainggolan (28’st La Mantia), Prati, Contiliano (23’st Peda); Fetfatzidis (16’st Murgia), Maistro (16’st Tunjov); Moncini. A disp: Pomini, Almici, Fiordaliso, Tripaldelli, Rossi, Rauti, Rabbi. All.Oddo.

TERNANA (3-5-1-1): Iannarilli; Diakitè, Sørensen, Mantovani; Cassata (1’st Favilli), Coulibaly (16’st Capanni), Di Tacchio, Palumbo (15’st Proietti), Corrado (45’st Martella); Falletti (27’st Donnarumma); Partipilo. A disp: Krapikas, Vitali, Bogdan, Capuano, Mazzarani, Paghera, Onesti. All.: Lucarelli.

ARBITRO Rutella di Enna (assistenti Lombardi-Sechi IV Ufficiale Gigliotti)

VAR Di Martino di Teramo AVAR Minelli

MARCATORI 4’pt rig Moncini (S), 40’st Favilli (T)

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 8.787 (4.779 abbonamenti e 4.008 biglietti) di cui 1.076 Ammoniti: Cassata (T), Di Tacchio (T), Prati (S), Tunjov (S). Calci d’angolo. 4-9.Recupero 2’pt 5’st