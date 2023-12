Ternana, l’andata si chiude con un pari agrodolce contro il Pisa

Finisce 1-1 al Liberati fra Ternana e Pisa coi rossoverdi che strappano un punto al cospetto di un avversario migliore per gran parte del match. Troppi errori condizionano la partita e soltanto altrettanti errori in fase di conclusione evitano la sconfitta. I rossoverdi chiudono l’andata a 18 punti: troppo poco, per stare sicuri.

Le scelte

Breda cambia in difesa, con Sorensen e Celli in campo dall’inizio, il secondo nel ruolo però di esterno sinistro alto. Luperini torna ed è in campo al posto di Pyythia. Nel Pisa poche novità se non l’assenza, per influenza di Mlakar, che non è nemmeno in panchina.

Primo tempo

Si parte al piccolo trotto, con il Pisa molto falloso: il giallo a Marin per un intervento scomposto marca l’avvio del match. Poche occasioni, la prima è rossoverde al minuto 15: cross di Falletti e colpo di testa di Luperini fuori di poco. Al 22′ il Pisa segna, coronando un pressing che da qualche minuto aveva iniziato: conclusione al volo da dentro l’area di rigore di Tramoni e deviazione di Lucchesi che spiazza Iannarilli. La Ternana soffre e dopo il gol non riesce a rialzarsi, finendo per restare schiacciata nella propria area di rigore, ma il Pisa non sfrutta l’occasione.

Secondo tempo

Pronti via nella ripresa e la Ternana pareggia. Casasola mette in mezzo per Raimondo, il cui diagonale è respinto da Nicolas. Sul pallone si avventa Sørensen che calcia di piatto: la palla sbatte sulla schiena di Luperini e sibila in rete, quindi gol assegnato al pisano doc. L’autore del gol però rovina tutto con un errore clamoroso al 9′ che non diventa il 2-1 nerazzurro solo perchè Canestrelli è avanti a tutti sulla traversa centrata da Moreo sulla cui prosecuzione Luperini pasticcia favorendo il ritorno avversario. Il tiro va dentro ma il Var richiama Bonacina che annulla.

La Ternana soffre ancora. Casasola ha sui piedi un pallone sporco per il pari che non trova però esito positivo, a seguire, il Pisa centra un palo con Moreo. Al minuto 29, conclusione di Distefano: l’attaccante ruba palla a Barbieri vicino alla bandierina, calcia ma il portiere è ben appostato sul primo palo. A seguire errore di Falletti che perde palla e favorisce il tiro di Masucci, deviazione in angolo. Al 35′ ancora Pisa: gran botta di Valoti e parata di Iannarilli. Nel finale clamorosa occasione fallita da Lucchesi, che sugli sviluppi della punizione centra Nicolas da ottima posizione.

Il tabellino

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakite, Sørensen, Lucchesi; Casasola (15’st Pyyhtiä), Luperini (15’st Favasuli), Labojko (22’st Marginean), Celli (22’st Corrado); Falletti (32’st Dionisi); Raimondo, Distefano. A disp: Brazão, Novelli, Mantovani, Capuano, Travaglini, Garau, Della Salandra. All. Breda.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Caracciolo, Esteves (22’st Hermansson); Marin, Piccinini (1’st Nagy); Arena (44’st Torregrossa), D’Alessandro (22’st Masucci), L.Tramoni (34’st Valoti); Moreo. A disp: Loria, Leverbe, De Vitis, Muguel Veloso, Touré, Vignato, Gliozzi. All.Aquilani.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo (assistenti: Vigile- Catallo IV Ufficiale Sacchi)

VAR: Di Paolo di Avezzano AVAR: Miele

MARCATORI: 22’pt aut.Lucchesi (P), 1’pt Luperini (T)

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 3209 (di cui 594 ospiti e 1.987 abbonati). Incasso: euro 36.702,00. Ammoniti: Marin (P), Piccinini (P), Lucchesi (T), Arena (P), Falletti (T), Labojko (T), Diakitè (T), Casasola (T), Diakitè (T). Calci d’angolo:4-10 Recupero: 1’pt 5’st