Ternana, la siccità ha devastato il prato del Liberati

TERNI – In questa immagine potete vedere come si presenta il manto dello stadio Libero Liberati a 17 giorni dalla prima partita ufficiale, quella che il 21 agosto opporrà la Ternana alla Reggina.

Già in condizioni normali non è che brilli, ma l’assenza di pioggia ed il grande caldo lo hanno ridotto in condizioni quasi impraticabili. L’erba è giallastra, con poche chiazze verdi nella porta sotto la Curva Est.

La società si sta attivando, di concerto con la Lega B per capire se procedere ad una rizollatura, o aspettare se entro questi giorni la nuova semina di gramigna che è stata fatta, risponderà positivamente. La partita non è però a rischio.