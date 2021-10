Ternana, la serie positiva si ferma allo Zini: Cremonese vittoriosa 2-0

CREMONESE (4-3-3): Sarr; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Gaetano, Bartolomei (1’st Valzania), Fagioli (41’st Crescenzi); Zanimacchia (28’st Deli), Vido (1’st Di Carmine), Buonaiuto (13’st Baez). A disp.: Ciezkowski, Peschieri, Ravanelli, Nardi, Ciofani, Meroni, Delle Mura. All.: Pecchia.

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Ghiringhelli (20’st Defendi), Boben, Capuano, Martella (1’st Celli); Agazzi, Proietti (9’st Capone), Palumbo; Partipilo (28’st Mazzocchi), Pettinari (24’st Peralta), Falletti. A disp.: Krapikas, Kontek, Sorensen, Paghera, Furlan, Salzano, Donnarumma. All.: Lucarelli.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria (assistenti: Di Giacinto-Barone IV Ufficiale Monaldi)

VAR: Chiffi di Padova AVAR: Imperiale

MARCATORI: 45’pt Zanimacchia (C), 27’st Di Carmine (C)

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 4000 circa. Ammoniti: Fagioli (C), Proietti (T), Capuano (T); Gaetano (C). Calci d’angolo: 4-9. Recupero 0’pt 6’st

CREMONA– Si ferma dopo tre partite la marcia della Ternana, che perde a Cremona per 2-0. Un ko che complessivamente rispecchia quello che si è visto in campo, anche se forse i rossoverdi, almeno nel secondo tempo, un gol lo avrebbero meritato.

Le scelte. Fastidio muscolare per Castagnetti in casa Cremonese, al suo posto Bartolomei. Pecchia sceglie il 4-3-3 e dunque schiera Vido e Zanimacchia al posto di Baez e Ciofani. Nella Ternana Boben è in campo al posto di Sorensen, con Pettinari al centro del tridente con Partipilo e Falletti.

Primo tempo. Parte forte la Cremonese, prima con Bartolomei e poi con Fagioli che va vicinissimo al gol: Vido vince un contrasto in area e appoggia per il talento scuola Juventus, che dal limite sfodera un piattone che sfiora in palo a difesa ferma. La Ternana si affaccia al 7′ con Partipilo, palla a lato di pochissimo.

Gara dai ritmi alti ma con poche vere occasioni. Una capita sui piedi di Buonaiuto al 19′, che salta Ghiringhelli in dribbling e tira, trovando però Iannarilli pronto alla parata. Poco dopo l’ex di turno, Sernicola, pennella un cross interessante per Gaetano che di testa sfiora il gol. Al 34’occasionissima per la Ternana da corner: cross di Martella, Sarr anticipa di pugno Pettinari, poi Boben manda alto. Al 40′ errore in difesa dei rossoverdi, Sernicola sbaglia un rigore in movimento; sulla prosecuzione è Falletti a presentarsi davanti a Sarr, che però gli toglie letteralmente il pallone.

La Cremonese va in vantaggio al 45′: Fagioli si gira bene e al limite dell’area serve Zanimacchia, che di destro manda il pallone all’incrocio.

Secondo tempo. Lucarelli inserisce Celli per l’infortunato Martella. Al 4′ la Ternana pareggia su un’azione complessa conclusa da Palumbo, lesto a raccogliere un pallone di Proietti e battere in rete. Valzania resta a terra, Cosso guarda il Var e certifica il fallo di Proietti, ammonendolo.

Al 25′ la Ternana va vicinissima al pari: Falletti approfitta di una respinta imprecisa di Sarr e tira in porta, Sernicola si immola al volo e ricaccia fuori la palla che stava entrando. La Ternana spinge ma i lombardi si difendono bene. La dura legge del gol è dietro l’angolo: se non lo segni, te lo fanno: Iannarilli respinge un tiro a giro di Gaetano (27′) ma il pallone arriva sui piedi dell’ex grifone Di Carmine che mette in rete. Al 38′ clamorosa occasione per la Ternana con la difesa cremonese che buca, Mazzocchi fa tutto bene meno il tiro, sbagliando da due metri a porta vuota. L’ex Atalanta ci riprova poco dopo in girata, palla a lato.

La respinta di piede di Sarr sul tiro di Agazzi e il successivo tentativo di Palumbo chiudono il match. Vince la Cremonese, la Ternana chiude male il ciclo terribile.