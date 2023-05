Ternana, la salvezza passa dal match col Sudtirol: i convocati di Lucarelli

TERNI- Il silenzio stampa in casa rossoverde continua in vista della sfida in programma al Liberati domani alle 14 contro il Sudtirol. Un match chiave per le sorti della Ternana perchè in caso di vittoria, i rossoverdi potrebbero essere matematicamente salvi.

Al termine dell’allenamento Cristiano Lucarelli ha diramato l’elenco dei 24 convocati. Eccoli nel dettaglio.

Indisponibili: Diakitè (squalificato)

Portieri: Iannarilli, Krapikas, Vitali

Difensori: Bogdan, Capuano, Corrado, Defendi, Ghiringhelli, Mantovani, Martella, Mazzarani, Sørensen

Centrocampisti: Agazzi, Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Paghera, Palumbo, Proietti

Attaccanti: Capanni, Donnarumma, Falletti, Favilli, Partipilo