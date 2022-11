Ternana, la Regione boccia la clinica. Tagliavento: “Ok solo allo stadio, cade il piano finanziario”

TERNI – Fumata nera per la clinica voluta dal presidente Bandecchi per sostenere economicamente il progetto della realizzazione del nuovo stadio. La Conferenza dei Servizi, dopo il parere del consulente Balduzzi, ha dato “esito favorevole, ma con prescrizioni”. Purtroppo però queste riguardano interamente la clinica, per la quale si dovrà seguire la strada per l’inserimento nel Piano Sanitario Regionale.

“”Ad oggi possiamo costruire lo stadio senza la clinica – dice il vicepresidente della Ternana Paolo Tagliavento, a Perugia insieme al project manager Sergio Anibaldi – Viene così a cadere il piano economico finanziario che tiene in piedi tutta l’operazione. Attendiamo ora il comunicato della Regione e le situazioni che dovrà verificare, al momento la situazione diventa piuttosto problematica. Aspettiamo le dichiarazioni della presidente Tesei”

La strada appare in salita perchè a questo punto l’ok alla clinica può arrivare come detto solo dal piano sanitario regionale, che al momento non compare in quello pre-adottato. “Per adesso – dice Anibaldi- non c’è un piano B. Dobbiamo verificare se sarà attuabile il piano A e poi vedremo”.