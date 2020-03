Ternana, la quarantena di Gallo: “Preoccupato mia per la famiglia nella zona rossa”

TERNI- Quarantena a Terni, lontani dalle famiglie per giocatori e tecnico della Ternana. Fabio Gallo, tecnico rossoverde, la cui famiglia è a Bergamo, nel cuore della zona rossa, ha parlato all’emittente della proprietà Radio Cusano Campus nella rubrica sportiva quotidiana “Sport Academy’.

Famiglia. “Certamente sono preoccupato – dice l’allenatore – resto a casa e sono in contatto con la famiglia: le ragazze non vanno a scuola da 15 giorni prima perché lì la zona rossa è arrivata in anticipo La popolazione di Bergamo è legata a tutto quello che succede. Per il resto sono tranquillo e attendo, cercando di pensare e riflettere.Bergamo è una città aspra, come le montagne; ed è una città con gente forte e di buona volontà. I bergamaschi lotteranno fino alla fine e sicuramente riusciranno a rialzarsi”

Serie C e giocatori. Sul futuro della Serie C mister Gallo dice: “Ci sono tante società che hanno requisiti come il Foggia, il Bari, il Padova, il Modena, il Palermo, la Feralpi, di creare un girone tipo di B2 molto competitivo. Potrebbe essere il momento per fare una riforma, e per non cadere nelle situazioni antipatiche che si sono verificate nella stagione scorsa”. Sulla squadra: “Ci sentiamo su whatsapp, i giocatori stanno bene, hanno dei video con i quali possono fare lavoro quotidiano. Il fatto di fare la forza, con manubri e attrezzi, può indurli anche a lavorare a corpo libero. Ho un gruppo molto maturo, e che rispetta quella che è la situazione dell’Italia. Ma nello stesso tempo cerca di restare in forma; come d’estate, dopo una settimana di riposo quando vuoi ricominciare.Sarà tutto comunque più complicato, se e quando ci sarà data la possibilità di riprendere”