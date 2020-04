Ternana, la proposta dei tifosi: Bandecchi cittadino onorario ‘per meriti sociali’

TERNI -Prende forma l’associazione Terni nel cuore, che il presidente della Ternana Stefano Bandecchi ha annunciato di voler costituire, col sostegno di Comune e Fondazione Carit, per venire incontro alle famiglie ternane in difficoltà, alla quale contribuirà con un milione e mezzo di euro. Il progetto, annunciato via social e sui giornali è stato illustrato in videoconferenza ai rappresentanti del tifo organizzato che nel pomeriggio di sabato hanno incontrato lo stesso Bandecchi e il vicepresidente Tagliavento.

In questa circostanza, Tommaso Moroni, presidente presidente della Ternana Marathon Club e scelto dai tifosi come loro rappresentante nell’associazione, che in linea col sentire comune dei supporters delle Fere ha ufficialmente avanzato all’amministrazione comunale la proposta di conferire la cittadinanza onoraria di Terni al presidente rossoverde per il suo costante impegno a livello sociale. Richiesta poi formulata anche da tutto il Centro di Coordinamento Clubs.

Intanto, mentre Bandecchi ha annunciato che l’associazione sarà presto costituita in Comune, continuano le iniziative personali e come società oltrechè come Unicusano. Bandecchi, inoltre, rivela anche l’idea che ha di investire due milioni di euro nei suoi laboratori dell’università degli studi Niccolò Cusano per il campo della virologia.Laboratori nei quali intanto si stanno realizzando valvole per i respiratori. E nel frattempo, la Ternana prosegue la distribuzione dei pacchi alimentari col contribuito fattivo dei giocatori,