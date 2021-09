Ternana, la prima vittoria val bene un’impresa: battuto il Parma 3-1

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Ghiringhelli (18’st Defendi), Capuano, Sorensen, Martella (34’st Boben); Proietti, Palumbo, Koutsoupias (13’st Agazzi); Furlan (18’st Partipilo), Donnarumma (34’st Salzano), Falletti. A disp: Vitali, Krapikas, Kontek, Mazzocchi, Capone, Paghera, Peralta. All.: Lucarelli

PARMA (4-3-3): Colombi (22’st Buffon); Delprato, Coulibaly, Danilo, Cobbaut; Sohm, Juric, Correia (7’st Tutino); Brunetta, Inglese (26’st Benedyczak), Mihaila. A disp.: Turk, Derckx, Iacoponi, Zagaritis, Busi, Valenti, Bonny. All.: Maresca

ARBITRO: Serra di Torino (assistenti: Miele-Ceccon IV Ufficiale Maranesi)

VAR: Maggioni di Lecco AVAR: Pagnotta

MARCATORI: 21’st Sorensen (T), 25’st Defendi (T), 27’st Benedyczak (P), 41’st Falletti (T)

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 4611 (di cui 67 di Parma) Ammoniti: Delprato (P), Ghiringhelli (T), Capuano (T), Brunetta (T). Calci d’angolo: 2-2. Recupero 1’pt 6’st

TERNI– L’incantesimo è finito. La Ternana centra la prima vittoria nel campionato di serie B battendo 3-1 il Parma. Un successo costruito nella ripresa e propiziato da un primo tempo nel quale lo 0-0 aveva lasciato intendere come ci fosse la possibilità di far breccia in una formazione emiliana apparsa spuntata e sottotono.

Le scelte. Lucarelli, in silenzio nei giorni del prepartita, sceglie il 4-3-3: Capuano dall’inizio insieme a Sorensen, Ghiringhelli esterno, il greco Koutsoupias dall’inizio nel trio di centrocampo, Furlan al posto di Partipilo nel tridente. Nel Parma Buffon è in panchina, gioca Colombi, a lungo inseguito dalla Ternana. L’argentino Brunetta nel tridente offensivo.

Primo tempo. Parte meglio la Ternana. Al 7′ subito occasione con Proietti: torsione di testa in tuffo del centrocampista delle Fere e miracoloso intervento di Colombi. Palumbo ci prova dopo aver recuperato un pallone, ma il tiro è impreciso e va alto; poco dopo Furlan aggancia un pallone mancato da Falletti e Donnarumma, ma ci arriva tardi e Colombi para. Il Parma risponde con Brunetta, tiro a lato.

Il match si risveglia al 37′: Falletti si libera in area e scaglia un sinistro che va fuori di pochissimo, ma è l’unico altro sussulto prima del riposo.

Secondo tempo. La Ternana riparte di buona lena. Subito pericoloso Donnarumma, che da dentro area stoppa il tiro e angola, pallone vicino al palo. Risposta del parte del Parma con un tentativo di Juric, palla non lontana dalla traversa e poi con Brunetta (sul fondo).

Poi botta e risposta al 13′: prima la Ternana con Donnarumma, assistito da Furlan (alto), poi il Parma con Mihaila, che parte palla al piede dalla metà campo e lascia partire un destro che sibila di poco a lato. Al 15′ punizione insidiosissima di Brunetta dal limite dell’area: barriera scavalcata ma Iannarilli si supera in estensione.

Rossoverdi avanti al 21′, quasi a sospresa: cross di Partipilo e colpo di testa di Sorensen che salta più in alto di tutti e fa centro. Nell’occasione Colombi si fa male ed entra Buffon fra gli applausi del Liberati: poche volte si è visto da queste parti un campione di questa levatura. Alla mezzora va in scena il telefilm “Gol a Buffon, da raccontare ai nipotini”. Lo segna Defendi: azione di Palumbo sulla sinistra, pallone messo in mezzo, il capitano vince un contrasto in area e batte il campione mondiale. Sulla prosecuzione il Parma segna con Benedyczak, ma l’arbitro chiama il Var per controllare un fallo del polacco sul danese che è parso evidente. Non la pensa così Maggioni che convalida il gol.

La rete non scuote il Parma ed anzi la Ternana dilaga: straordinario contropiede di Partipilo che approfitta di un buco a centrocampo negli emiliani e mette Falletti davanti a Buffon, con il Folletto che non sbaglia. Poi è quasi solo accademia, sino al fischio finale, con la Ternana che sfiora persino il poker.