Ternana, la prima in campionato è una sconfitta: la Samp passa al Liberati

TERNI– La prima stagionale in campionato finisce con una sconfitta per la Ternana. Al Liberati passa 2-1 la Sampdoria. Note positive i giovani rossoverdi.

Lucarelli è costretto a schierare alcuni dei giocatori in partenza, in particolare Damian in mediana al posto di Labojko squalificato e Ferrante in attacco al posto dei giovanissimi, non ancora pronti.

Il match

Pronti via e la Samp è già avanti: buco nella difesa rossoverde (grave errore di Corrado), Celli è costretto al fallo su Depaoli (contatto spalla contro spalla) e Di Marco fischia il rigore che La Gumina trasforma. Al 12′ episodio simile un area doriana, con Corrado che cade in area, ma il fallo stavolta inizia fuori e l’arbitro assegna solo punizione. La Ternana poi si vede con Falletti alto di poco al 15′, poi rischia un paio di volte di capitolare ancora su altrettanti errori di Bogdan (sulla seconda Iannarilli para al volo su La Gumina). Quando accelera però è pericolosa, come al 32′ quando reclama un rigore (trattenuta di Ferrari su Ferrante che sembra solare). Grandi dubbi al 43′ quando Bereszynski scivola in area e forse tocca anche con la mano: Casasola crossa e Stankovic para, ma Lucarelli protesta stavolta giustamente.

Gli ingressi due due ex Bologna Pyyhtiä e Raimondo danno vivacità alla Ternana: l’attaccante in particolare va vicinissimo al gol al 5′ della ripresa, salvo poi farsi pescare in fuorigioco. Ancora Samp al 16′: colpo di testa del giocatore ospite, blocca Iannarilli, con la Ternana che non riesce a scuotersi nonostante Lucarelli si giochi tutte le cartucce e anzi al 32′ prende il secondo gol: contropiede di Depaoli che lasciato solo trafigge Iannarilli dopo averlo saltato. Al 40′ palo di Paghera, dopo respinta corta di Iannarilli: il tutto favorito da un pasticcio fra Diaikitè e Bogdan. Nel finale Raimondo sfiora il gol con una grande bordata che costringe Stankovic al corner: sulla prosecuzione, Distefano la scaraventa dentro di rabbia e potenza.

Il tabellino

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakite, Bogdan, Celli; Casasola (22’st Paghera), Damian (1’st Pyyhtiä), Proietti, Favasuli (26’st Distefano), Corrado; Falletti (31’st Favilli), A.Ferrante (1’st Raimondo). A disp.: Brazão, Mantovani, Sørensen, Capuano, Travaglini, Marginean, Distefano, Capanni. All:Lucarelli.

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Bereszynski, Ferrari, Murru (9’st Ghilardi), Giordano; Benedetti (26’st Askildsen), Yepes (36’st Stoppa), Verre; Depaoli, La Gumina (26’st De Luca), Pedrola. A disp.: Ravaglia, Aquino, Barreca, Panada, Paoletti, Delle Monache, Malagrida, Di Stefano. All:.Pirlo.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino (assistenti: Prenna-Severino IV Ufficiale Emmanuele)

VAR: Abbatista di Molfetta AVAR: Meraviglia

MARCATORI: 4’pt rig La Gumina (S), 22’st Askildsen (S), 45’st Distefano (T)

NOTE: Giornata caldissima, terreno di gioco in discrete condizioni. Spettatori 7.302 (di cui 1.615 abbonati e 588 ospiti). Ammoniti: Proietti (T), Falletti (T), Celli (T), Verre (S). Calci d’angolo: 2-4. Recupero: 5’pt st. Prima della partita minuto di silenzio in memoria di Carlo Mazzone, scomparso in giornata. Cooling break al 25’pt e 25’st