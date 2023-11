Ternana, la prima di Breda è già un bivio: “Soltanto la vittoria”

TERNI- Tutto pronto per la prima di Breda sulla panchina della Ternana. Domani alle 16.15 a La Spezia sfida chiave contro gli aquilotti, solo tre punti avanti alle Fere. Così il tecnico in conferenza stampa.

“La squadra l’ho trovata bene, con l’atteggiamento giusto e la voglia di uscire da questa situazione. Vogliamo aumentare l’autostima e siamo consapevoli che dobbiamo cambiare rotta, poi conterà solo il risultato del campo. L’importante non è subire passivamente la situazione ma reagire, sapendo che si può sbagliare ma cercando di andare oltre quello che è stato fatto finora. Se cambierà qualcosa? Penso di sì, anche se penso che quello fatto finora non sia tutto da buttare. Lo scorso anno ad Ascoli, anche se la classifica era migliore, ho cambiato molte più cose. In questo momento faccio riflessioni ogni 3 minuti, è tutto un lavoro di rielaborazione”

Sull’avversario

“Lo Spezia? Non è una squadra da sottovalutare e dobbiamo fare una grande partita. Ma tante volte accade che chi retrocede dalla Serie A non si adatta bene alla B. A volte i giocatori pensano di non meritare quella categoria e pensa che sia più facile. In questi anni è capito spesso che squadre create per vincere sono andate in Serie C ho anno avuto difficoltà in Serie B, una categoria che non ti regala niente. Poi altre volte queste formazioni si riprendono perché i giocatori si adattano o a gennaio interviene il mercato, lo Spezia è una squadra forte anche fisicamente, dovremo gettare il cuore oltre l’ostacolo”.

I convocati

Tutti a disposizione per il tecnico che per la prima settimana ha lavorato a porte chiuse. Probabili i ritorni dal primo minuto di Viviani e Dionisi.