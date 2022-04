Ternana, la matematica può attendere: il Lecce cala una quaterna al Liberati

TERNI – Alla prova del nove, contro una squadra costruita per la serie A, la Ternana paga dazio. Il Lecce dei tanti ex sbanca il Liberati 4-1. Certamente i rossoverdi hanno dato una mano ai pugliesi, ma è un passivo forse eccessivo per quello che si è visto in campo. Salvezza ancora rinviata

Le scelte

Debutta Titas Krapikas, chiamato a sostituire il portiere Iannarilli fermo per il Covid. Lucarelli torna al 4-3-1-2 con Ghiringhelli e Celli esterni, coppia d’attacco Donnarumma-Pettinari. Nel Lecce in campo gli ex Bleve e Lucioni, in panchina Plizzari e Ragusa.

Primo tempo

Parte male il campionato in rossoverde di Krapikas. L’estremo difensore lituano infatti, si fa sorprendere dal cross di Blin e dal tocco di Coda: non riesce a respingere e di fatto manda la palla in rete con la pancia. Immediata risposta rossoverde con un tiro di Proietti deviato, fuori di pochissimo.

Al 14′ riecco il Lecce: discesa sulla destra di Gendrey, cross basso sul quale arriva in scivolata Gargiulo, palla fuori di poco. Al 20′ il Lecce raddoppia con un bolide da 25 metri di Strefezza sul quale Krapikas non è reattivo: l’azione però è viziata da un fallo su Partipilo in partenza. Il passivo è pesante ma la Ternana c’è e lo dimostra al 24′ con un rasoterra velenoso di Pettinari che va a lato. Dopo una fase di stallo la Ternana segna, a dire il vero senza meritarlo troppo, ma sfruttando i propri saltatori: su corner, stacco di Bogdan e palla alle spalle di Bleve che poco dopo si supera all’incrocio dei pali su Partipilo, sempre di testa.

Secondo tempo

Riparte bene la Ternana: tiro agiro di Partipilo dopo una serie di finte, miracolo di Bleve che si allunga a nega il gol al rossoverde. La partita poi si incattivisce all’improvviso: una serie di interventi piuttosto al limite da una parte e dall’altra portano l’arbitro ad estrarre in sequenza tre cartellini. Di calcio invece, se ne vede poco: sprazzi confusi, con la Ternana che dopo il buon avvio non riesce più a sfondare ed il Lecce che controlla.

In uno di questi sprazzi, al 25′, il Lecce sfiora il tris con l’islandese Helgason, che servito da Strefezza calcia di piatto da distanza ravvicinata: tiro però impreciso e palla fuori. Al 33′ Krapikas ha l’occasione per riscattarsi parzialmente con una parata d’istinto su Di Mariano, ma sulla prosecuzione Strefezza rimette sullo stesso Di Mariano che fa centro. Nel finale arriva il poker firmato dall’ex Ragusa (errore di Boben su lancio di Coda), che chiude il conto.

Il tabellino

TERNANA (4-3-1-2): Krapikas; Ghiringhelli, Sorensen (30’st Boben), Bogdan, Celli (22’st Martella); Koutsoupias (30’st Furlan), Proietti, Palumbo; Partipilo (34’st Peralta); Pettinari, Donnarumma (22’st Mazzocchi). A disp.: Vitali, Capone, Rovaglia, Paghera, Defendi, Diakitè, Mazza. All.:Lucarelli

LECCE (4-3-3): Bleve; Gendrey (20’st Calabresi), Lucioni, Dermaku, Gallo; Blin (20’st Helgason), Hjulmand, Gargiulo (20’st Bjorkengren); Strefezza (37’st Ragusa), Coda, Di Mariano (41’st Faragò). A disp.: Plizzari, Dima, Tuia, Listkowski, Barreca, Majer, Rodriguez. All.: Baroni

ARBITRO: Marcenaro di Genova (assistenti: Scatragli- Cipriani IV Ufficiale: Longo)

VAR: Camplone di Pescara AVAR: Bercigli

MARCATORI: 5’pt Coda (L), 20’pt Strefezza (L), 43’pt Bogdan (T), 33’st Di Mariano (L), 40’st Ragusa (L)

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 3200 circa. Ammoniti: Lucioni (L), Strefezza (L), Celli (T), Sorensen (T), Partipilo (T), Gendrey (L), Di Mariano (L). Calci d’angolo: 6-4. Recupero: 0’pt 5’st