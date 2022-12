Ternana, la crisi è servita: a Frosinone un’altra “imbarcata”, Fere travolte 3-0

FROSINONE- La crisi è servita in casa rossoverde. La Ternana torna con le ossa rotte dalla trasferta di Frosinone: 3-0 per i ciociari, che chiudono l’anno solare e l’andata da Campioni d’inverno.In casa Ternana, invece, una sola vittoria nelle ultime nove partite.

Le scelte

Andreazzoli non cambia modulo, ma gli interpreti: dentro Martella e Diakitè al posto di Defendi e Corrado, in campo Coulibaly con Favilli al fianco di Partipilo e Falletti dietro le punte. Nel Frosinone panchina per l’ex Lucioni, ternano doc, nonostante l’infortunio. Grosso, schiera il 4-3-3, con Insigne e Caso ai lati di Mulattieri. Esordio per l’albanese Kalaj, Frabotta a sinistra al posto di Cotali.

Primo tempo

Partenza diesel, con le squadre che fanno fatica a superarsi. La prima vera occasione è per Favilli al minuto 11: l’ariete rossoverde impatta di testa sul cross di Palumbo, parata semplice per Turati. Poco dopo ci prova Falletti, che però si coordina male e spreca un buon pallone. Al 19′ assist di Falletti dal fondo, all’indietro per Palumbo, Partipilo tira di prima intenzione ma troppo centrale. Il Frosinone si vede al 33′ con Lulic che pesca la testa di Mulattieri, il quale però non angola il tiro a sufficienza e dunque Iannarilli para in due tempi. A seguire ci prova Caso, con palla a lato.

La Ternana, che era partita bene, perde gradualmente terreno e così al 38′ il Frosinone segna: lancio di Insigne a cercare Rohden che cerca Mulattieri: l’attaccante lascia sul posto Sørensen e batte a rete, superando Iannarilli. La Ternana può subito pareggiare: fallo su Falletti al limite dell’area, punizione di Partipilo che va a lato di un metro.

Secondo tempo

Si riparte con la Ternana che va in gol ma Partipilo, quando riceve il tiro è in nettissimo fuorigioco, al punto che non protesta nemmeno al fischio dell’arbitro che annulla la rete. Poco dopo il Frosinone raddoppia: Mulattieri ruba palla sulla destra a Mantovani, entra in area di rigore e la mette per Insigne il quale di sinistro fa centro.

Il Frosinone fa tris al 28′: Garritano sfrutta la ripartenza di Insigne, si accentra sul destro e lascia partire un destro a giro che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Notte fonda per le Fere, le quali hanno un sussulto al 32′ quando Raul Moro mette sui piedi di Favilli un bel pallone, che l’attaccante però non riesce a girare a rete. Poco prima era stato pericoloso Rohden, palla fuori di pochissimo. Al 35′ Moro di testa in mischia sfiora il poker; si ripete al 40′ con Iannarilli che deve superarsi. Rossoverdi in grande crisi.

Il tabellino

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Kalaj (21’st Szyminski), Ravanelli, Frabotta; Lulic (30’st Oliveri), Boloca, Rhoden; Insigne (44’st Bocic), Mulattieri (31’st Moro), Caso (21’st Garritano) A disp: Loria, Oyono, Monterisi, Lucioni, Cotali, Ciervo, Borrelli. All: Grosso.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Diakite (21’st Defendi), Sørensen, Mantovani, Martella (21’st Corrado); Coulibaly (29’st Pettinari), Proietti (37’st Agazzi), Palumbo; Falletti (29’st Raul Moro); Partipilo, Favilli. A disp. Krapikas, Ghiringhelli, Bogdan, Celli, Paghera, Cassata, Capanni. All: Andreazzoli.

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno (assistenti: Francesca Di Monte-Tiziana Trasciatti IV Ufficiale Doveri)

VAR: Nasca di Bari AVAR:Prenna

MARCATORI: 38’pt Mulattieri (F), 9’st Insigne (F), 28’st Garritano (F)

NOTE: Serata fresca, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 13.431 dei quali 1021 da Terni. Ammoniti: Proietti (T), Diakitè (T), Boloca (F). Calci d’angolo: 4-2. Recupero 1’pt 4’st