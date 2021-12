Ternana, la Coppa è finita: il Venezia si impone 3-1, infortunio per Celli

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; P. Mazzocchi, Svoboda, Modolo, Scnhegg; Peretz (15’st Kiyine), Fiordilino (1’st Tessmann), Bjarkason (15’st Crnigoj); Sigurdsson (31’st Devries), Forte, Heymans (15’st Johnsen). A disp.: Maenpaa, Molinaro, Henry,Myllymaky, Busio, Makadji, Ampadu. All.: Zanetti

TERNANA (4-4-2): Krapikas (38’st Vitali); Ghiringhelli (31’st M.Diakitè), Boben, Kontek, Celli (33’pt S.Diakitè); Defendi (38’st Nesta), Proietti, Salzano, Peralta; Pettinari (38’st Mazza), S.Mazzocchi. A disp: Casadei, Falletti, Capuano, Martella, Donnarumma. All. Lucarelli

ARBITRO: Minelli di Varese (assistenti: Massara-Severino IV Ufficiale Chiffi)

VAR: Banti di Livorno AVAR: Lo Cicero

MARCATORI: 4’st Heymans (V), 7’st Pettinari (T), 22’st Crnigoj (V), 37’st Forte (V)

NOTE: Giornata fresca, terreno di gioco in pessime condizioni. Spettatori 2000 circa, dei quali una rappresentanza da Terni. Ammoniti: Schnegg (V), Sigurdsson (V), Pettinari (T), Crnigoj (V), Devries (V). Calci d’angolo: 7-3. Recupero 3’pt 4’st

VENEZIA– La Coppa Italia della Ternana finisce a Venezia. Non se ne cruccia nessuno, tantomeno Lucarelli e Bandecchi, anche se la partita lascia un importante strascico, l’infortunio di Celli. Vince 3-1 la formazione di Zanetti.

Le scelte

Lucarelli deve rinunciare all’ultimo anche a Capone, rientrato a Terni per un problema gastrointestinale, così sceglie un 4-4-2 con l’esordio del lituano Krapikas fra i pali, Defendi riportato esterno di centrocampo come qualche anno fa e Mazzocchi in coppia con Pettinari in attacco. Fra i veneti turnover completo: in campo undici giocatori diversi rispetto a quelli scesi in campo contro la Juventus.

Primo tempo

Pronti via e la Ternana segna: gran botta al volo di Defendi dal limite dell’area che sbatte sul ginocchio di Pettinari e va in rete. L’arbitro Minelli è richiamato dal Var, controlla ed annulla, per una posizione di fuorigioco millimetrica di Peralta.

Al 17′ grave errore in mediana della Ternana, che perde palla e favorisce l’aggancio di Sigurdsson che batte da fuori area ed impegna Krapikas che ci arriva con la punta delle dita; poco dopo errore del Venezia che libera al tiro Mazzocchi, bravo ad eludere il controllo dei difensori: palla a lato. Ancora Pettinari pericoloso al 22′: , tiro sul primo palo che non sorprende Lezzerini. Ancora l’attaccante al 33′ ancora Pettinari: l’attaccante rossoverde spizza di testa ma manda alto. Poi piove sul bagnato per la Ternana: Celli nel corso di un affondo si ferma e cade a terra, è uno stiramento o uno strappo. Il tempo si chiude sulla bella giocata di Sigurdsson parato bene da Krapikas.

Secondo tempo

Si parte subito con una buona occasione con un gran tiro di Defendi dai 25 metri, che sfiora il palo, ma al 4′ segna il Venezia: Pasquale Mazzocchi mette bene per Peretz, che pesca Heymans, con l’esterno belga che non sbaglia.

La Ternana pareggia al 7 su un calcio di punizione dal limite che supera la barriera con un tiro forte e preciso di collo interno, palla sotto l’incrocio dei pali. Rossoverdi galvanizzati dal pari che subito dopo potrebbero addirittura raddoppiare con Defendi ancora con un destro in diagonale, miracolo di Lezzerini, Poi si vede il Venezia, di nuovo con Sigurdsson che trova però Krapikas sempre attento. Zanetti cambia molto e i risultati si vedono, perchè proprio uno dei nuovi ingressi segna il 2-1: gran tiro a giro sul secondo palo dal limite di Crnigoj, Krapikas tocca il pallone ma non riesce ad evitare il gol.

La Ternana reclama il rigore per un presunto tocco su Pettinari, poi al 30′ ha una occasione per Boben: il difensore sloveno, approfitta di un rimpallo in area, ma da buona posizione calcia fuori. Il tris del Venezia arriva al 37′: cross dalla sinistra di Johnsen di esterno, Forte arriva come un falco sul pallone, Krapikas la prima volta riesce ad opporsi, ma poi non può fare nulla respinta. Poi Lucarelli dà spazio a Vitali, Nesta e Mazza, mai impegnati in questa stagione. Poco prima era entrato anche Modibo Diakitè anche lui debuttante stagionale.

Si vede anche Johnsen, che ci prova in prima persona: tiro sul primo palo e parata di Vitali, poi la conclusione di Peralta fermata da Lezzerini sotto il sette chiude il match.