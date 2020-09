Ternana tutto ko in amichevole a Pineto col Pescara, bene Falletti: in difesa arriva Kontek

PESCARA (4-3-3): Fiorillo (1’st Del Favero); Ventola, Drudi (33’st Elizalde), Scognamiglio, Masciangelo (40’st Longobardi); Diambo, Valdifiori (27’st Belloni), Omeonga (1’st Busellato); Galano (27’st Crecco), Maistro (40’st Quaquarelli), Ceter (33’st Borrelli). A disp.: Radaelli . All. Oddo

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli (25’st Vitali); Defendi, Bergamelli (25’st Russo), Suagher, Sini; Paghera (25’st Damian), Salzano (32’st Proietti); Furlan, Torromino (15’st Marilungo), Partipilo (15’st Falletti); Vantaggiato (15’st Ferrante). A disp: Niosi, Onesti. All.: Lucarelli

ARBITRO:

MARCATORI: 25’pt Galano (P)

NOTE: Gara porte chiuse. Ammonito Paghera (T). Angoli 4-2. Recupero 1’pt 4’st

PINETO – Allo stadio Pavone-Mariani di Pineto la Ternana perde 1-0 in amichevole contro il Pescara di Massimo Oddo, formazione fresca di salvezza in B ai danni del Perugia, allora allenato proprio dal tecnico abruzzese. Buon debutto per Cesar Falletti, entrato nel secondo tempo, mentre ancora assente Peralta e grande emergenza in difesa con Defendi terzino. Rossoverdi che tengono bene il campo.

Primo tempo. Fere pericolose al 9′: Torromino toglie la palla a Drudi e si invola verso Fiorillo ma controlla male il pallone e lo perde. Al 13′ Pescara vicinissimo al gol con Ceter: l’ex Cagliari lanciato da Masciangelo arriva davanti a Iannarilli, palla a lato. A seguire ci prova Maistro, nulla di fatto. Locali pericolosi sulle fasce con Masciangelo e Maistro e su calcio piazzato: Valdifiori mette un bel pallone in area, Iannarilli anticipa bene Scognamiglio; palla in mezzo per Ceter che tira male e manda fuori. Il gol arriva al 25′ e lo segna Galano che riceve da Diambo, si accentra e batte Iannarilli. Ancora due occasioni con Galano e Masciangelo per il Pescara, poi prima del riposo Torromino entra in area e la mette in mezzo a cercare Partipilo, che viene anticipato in mezza sforbiciata da Ventola che manda in angolo. Batte Partipilo, Vantaggiato manda alto.

Secondo tempo. Subito pericoloso il Pescara con Ceter scappa via e punta Suagher e prova il diagonale, Iannarilli ci arriva con il piede mandando in corner. La Ternana risponde con Partipilo che punta l’area di rigore, arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone sul quale non arriva nessuno. Del Favero, il secondo portiere pescarese, è protagonista con un paio di belle parate: una su Furlan e una su suna conclusione di tacco di Vantaggiato. La girandola dei cambi spegne poi lentamente la partita: entra anche Falletti, che ha subito una buona occasione. Con due allenamenti sulle spalle soltanto, è già un buon segno. Finisce 1-0

Preso Kontek. Manca solo l’ufficialità per l’arrivo in rossoverde del centrale croato Ivan Kontek, negli ultimi due anni allo NK Alumni Kidricevo, massima serie slovena. Svincolato, arriverà a parametro zero.