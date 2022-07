Ternana ko a Frosinone nell’ultimo test: tutto nel secondo tempo

FROSINONE – La Ternana chiude il percorso delle amichevoli con una sconfitta a Frosinone. Finisce 3-2 con tutte le reti nel secondo tempo dopo una prima frazione noiosa. Ora sotto con la coppa Italia: lunedì sera rossoverdi in campo a Ferrara contro la Cremonese.

Le scelte

Dopo il test di ieri col Guardea, Lucarelli sceglie undici giocatori diversi, tutti già presenti la scorsa stagione. Diverse assenze nel Frosinone, fra cui l’ultimo arrivato Mulattieri. L’ex Lucioni capitano dei ciociari. Recupera Garritano e va in panchina.

Primo tempo

Mezzora senza emozioni allo Stirpe, con le due squadre che mostrano un po’ la stanchezza, pagano il caldo, ma nel complesso si equilibrano. Problemi con i palloni, ne vengono cambiati tre nei primi 10′. La Ternana si vede con Palumbo, palla sopra la traversa, risponde il Frosinone con Haoudi (para Iannarilli) e poi con Moro di testa su cross di Lulic (palla a lato).

Poco altro sino al minuto 40 quando Palumbo su punizione trova lo spazio giusto, ma Turati è attento e blocca sul suo palo. Nell’occasione il fallo era su Donnarumma, che aveva chiesto il rigore. Al 43′ assist improvviso di Donnarumma al limite dell’out, palla in mezzo con Pettinari che è sbilanciato e ci arriva male, sprecando un buon pallone. Nel finale, occasione dalla lunga distanza di Partipilo, senza esito.

Secondo tempo

Ternana arrembante ad inizio ripresa. Al 6′ pallonetto di Palumbo che costringe Turati al grande intervento; a seguire uno-due Proietti-Donnarumma con tiro del centrocampista e deviazione in angolo di Turati. Al14′ il Frosinone segna: su una punizione Haoudi cambia gioco, serve Caso che libera per Cotali, il quale mette in mezzo per l’ex Lucioni che a centro area non sbaglia. Poco dopo il Frosinone potrebbe raddoppiare, ma Diakitè si immola su Moro. Al 17′ Oyono perde palla, Pettinari va al tiro e centra il palo. Un errore grave, quello del gabonese del Frosinone, ma che è nulla rispetto a quello di Szyminski del 20′ che sbaglia il controllo in area e manda a rete Partipilo, il quale non ci pensa due volte.

Il polacco si fa perdonare poco dopo, saltando di testa sul corner di Haoudi: difesa ternana scoperta e nuovo vantaggio. Che però dura il tempo di mettere la palla al centro: il Frosinone si fa trovare sbilanciato e Martella si fa mezzo campo prima di mettere in rete tutto solo. Entra Ciervo nel Frosinone e segna subito: assist di Caso e gol al primo pallone toccato. Al 35′ ancora Frosinone: giocata sulla sinistra di Garritano che crossa a giro sul secondo palo dove Ciervo ci arriva ma non prende lo specchio della porta.

Il tabellino

FROSINONE (4-3-1-2): Turati (29’st Loria); Oyono (37’st Selvini), Szyminski (29’st Kalaj), Lucioni, Cotali; Rohdén (25’st Ciervo), Lulic (19’st Kujabi), Boloca; Caso (29’st Garriano), Haoudi, (37’st Monterisi) Moro (37’Parzyszek) . A disp.:Marcianò, Macej, Maestrelli, Satariano, Bracaglia, Cangianiello All.: Grosso.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; (25’st Krapikas) Ghiringhelli, Diakité, Capuano (37’st Sorensen), Martella (37’st Corrado); Agazzi, Proietti (29’st Di Tacchio), Palumbo; Partipilo, Pettinari; Donnarumma. A disp.: Vitali, Celli, Boben, Rovaglia, Paghera, Defendi, Ferrante, Spalluto. All.: Lucarelli.

ARBITRO: Feliciani di Teramo (assistenti Capaldo-Pagnotta)

MARCATORI:14’st Lucioni (F); 20′ st Partipilo (T), 22’st Szyminski (F), 23’st Martella (T), 27’st Ciervo (F)

NOTE: Giornata soleggiata e caldissima, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 732 dei quali 92 da Terni. Ammoniti: Kalaj (F) Calci d’angolo: 8-1. Recupero 2’pt 4’st.