Ternana ko 2-0 a Trigoria contro Mou nel primo test: infortunio a Partipilo

ROMA pt (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Smalling, Tripi, Mancini; Diawara, Villar; Carles Perez, Mayoral, Zalewski; El Shaarawy All. Mourinho

ROMA st (4-2-3-1): Fuzato; Ibanez, Tripi, Kumbula, Reynolds; Bove, Darboe; Carles Perez (30’st Ciervo), Mkhitarian, Zaniolo, Dzeko. All Mourinho

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli, Boben, Kontek, Celli; Agazzi, Palumbo; Partipilo (19’Peralta), Falletti, Furlan; Vantaggiato. All. Lucarelli

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli, Boben, Kontek, Celli (13′ Frascatore); Agazzi, Paghera (33′ Laverone); Peralta (41′ Onesti), Falletti (13′ Palumbo), Furlan (33’st Marilungo), Vantaggiato (13’Ferrante) All. Mourinho

MARCATORI: 10’pt Carles Perez, 8’st Kumbulla

ROMA- Al Centro sportivo di Trigoria la Ternana perde 2-0 contro la Roma nel primo test amichevole stagionale. Una sconfitta onorevole macchiata dall’infortunio alla spalla di Partipilo, che è uscito in ambulanza ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Prossimo test a Tirrenia contro il Grosseto del magionese Magrini venerdì 23 alle 17, poi il 31 luglio in campo alle 17 a Frosinone contro i ciociari dell’ex grifone Grosso.