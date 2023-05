Ternana inguardabile: il Sudtirol passa al Liberati, Fere a rischio playout

TERNI – La Ternana si conferma specialista nel rianimare le squadre in difficoltà: il Sudtirol non vinceva da 5 partite e non segnava da 406 minuti. Al Liberati finisce 0-1 per la formazione di Bisoli, per la quarta sconfitta su cinque gare, la terza di fila, seconda consecutiva in casa. Adesso per i rossoverdi la salvezza è difficilissima.

Le scelte

Lucarelli sceglie Cassata al posto di Coulibaly, mentre il rientrante Mantovani va al centro della difesa, con Ghiringhelli esterno al posto di Diakitè. Nel Sudtirol formazione confermata rispetto alle indicazioni della vigilia, col rientrante Pompetti solo in panchina.

Primo tempo

Parte subito forte il Sudtirol. Al 4′ tiro rasoterra dal limite dell’ex rossoverde Mazzocchi, si distende bene e blocca il pallone Iannarilli. La Ternana risponde con Palumbo al 10′, deviazione volante a lato su cross di Partipilo. I rossoverdi sembrano più in palla rispetto alle ultime due uscite, ma i problemi in fase offensiva permangono. Al 15′ Corrado raccoglie una palla al limite dell’are e tenta il colpo, trovando però la respinta della difesa bolzanina.

Occasionissima al 28′ per la Ternana: da corner, palla in mezzo e colpo di Sorensen, paratissima di Poluzzi e palla di nuovo in mezzo con Favilli che a specchio della porta aperto manca la battuta a rete.

Poco altro in un primo tempo giocato su ritmi bassi, con le squadre contratte, sino all’eurogol di Curto al 42′: tiro di Odogwu respinto da Sorensen e palla che arriva all’accorrente centrale che al volo pesca il jolly, con Iannarilli che resta di sasso. Prima del riposo la Ternana sfiora il gol con Partipilo, ma sulla respinta della difesa parte il contropiede che mette Odogwu davanti a Iannarilli: miracolo del portiere rossoverde che evita il gol e manda in angolo.

Secondo tempo

Parte bene la Ternana: coordinazione di Favilli che si gira al volo sul cross di Mantovani, pallone fuori di poco. A seguire mischia in area biancorossa, Palumbo finta di calciare col sinistro e rientra con il destro, pallone che sorvola la traversa. Subito dopo il neo entrato Falletti tenta una sassata violenta e per poco non fa centro.

E’ però l’unica fiammata di una ripresa nella quale la Ternana sembra quasi rassegnata: completamente nulla in attacco, la squadra sparisce dal campo ed è solo perchè la formazione di Bisoli sembra accontentarsi di un solo gol che non rischia più nulla. L’uscita di Mantovani, toccato duro, toglie poi dal campo uno dei pochi a distinguersi. Al 35′ poi è ancora Iannarilli a superarsi su Tait, evitando il peggio. Nel finale, le occasioni di Rover e Lunetta, su altrettanti errori rossoverdi finiscono fuori di poco. Difesa rossoverde in bambola che incassa il 2-0 nel recupero: fallo di Odogwu su Sorensen, la Ternana si ferma ad attendere un fischio che non arriva e l’attaccante serve Lunetta che mette in rete. L’arbitro però viene chiamato da Var e annulla. Finisce qui, fra i fischi dei tifosi rossoverdi.

Il tabellino

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Ghiringhelli (1’st Defendi), Sørensen, Mantovani (27’st Capuano), Corrado; Cassata (14’st Falletti), Di Tacchio, Agazzi; Partipilo (27’st Donnarumma), Palumbo (19’st Capanni); Favilli. A disp: Krapikas, Vitali, Bogdan, Martella, Proietti, Paghera, Coulibaly.All: Lucarelli

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; De Col (33’st Fiordilino), Tait, Belardinelli, Casiraghi (13’st Rover); Mazzocchi (33’st Lunetta), Odogwu. A dis: Minelli, Vinetot, Giorgini, Davì, Pompetti, Siega, Larrivey, Cissè, Carretta. All.Bisoli (squalificato, in panchina Greco)

ARBITRO: Gualtieri di Asti (assistenti: D’Ascanio-Niedda IV Ufficiale: Angelucci)

VAR: Abbatista di Molfetta AVAR: Santoro

MARCATORI: 42’pt Curto (S)

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 3.881 (di cui 56 ospiti e 1.723 abbonati) Ammoniti: Ghiringhelli (T), Sorensen (T), Palumbo (T). Calci d’angolo: 4-5 Recupero 1’pt 4’st