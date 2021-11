Ternana in silenzio verso l’Alessandria, out Capone e Capuano. Alle Fere in B Solidale Award

TERNI – Cristiano Lucarelli resta in silenzio alla vigilia di Alessandria-Ternana, in programma domani alle 14 allo stadio Moccagatta. La squadra è partita giovedì per il Piemonte con l’obiettivo di fare quadrato e trovare la concentrazione giusta per ripartire dopo due sconfitte.

Non convocati, oltre a Nesta e Capanni, anche Capuano (lesione muscolare) e Capone (altro infortunato, ma il tipo di infortunio non è stato comunicato). Torna a disposizione il greco Koutsoupias dopo un lungo stop

B solidale Award

In mattinata, presso la sede di Unicusano a Roma, la Ternana, ed in particolare il patron Bandecchi, con il vice Paolo Tagliavento hanno ricevuto il premio B solidale Award per il miglior progetto di solidarietà varato dai club di serie B organizzato dall’associazione Cultura&Solidarietà insieme alla Lega B. Ovviamente la Ternana ha vinto il premio per le tante iniziative del progetto Terni col Cuore.

Il presidente Balata, sollecitato dal moderatore e direttore di Cusano Italia Tv Gianluca Fabi sulla capacità di una Lega, quella di B, di andare oltre all’organizzazione del campionato e alla distribuzione di risorse puntando molto sul sociale, ha ricordato come questa attività permetta di entrare a contatto con la gente e con i territori, “è un’impronta – ha detto – che ci siamo dati e un tratto distintivo”. “Partiamo dal presupposto che come Lega Serie B facciamo tantissime iniziative nel terzo settore sia in autonomia sia con le stesse società e quest’anno siamo riusciti, grazie a Vivacqua e all’associazione Cultura&Solidarietà, a inserire B Awards all’interno delle Stelle al merito sociale. Una giuria indipendente ha individuato un progetto di una nostra società che si fosse particolarmente distinto e devo dire che Terni col cuore ha impressionato la commissione, per la continuità e costanza nell’aiutare un’intera comunità e particolarmente quelle famiglie che sono state colpite dalla pandemia. Il nostro – ha poi chiuso Balata – è un calcio di economia ma anche di socialità, entrambi aspetti importanti e indispensabili. E se il nostro calcio è bello lo si deve anche ai tifosi e alla loro passione”.

Concetti sposati da Vivacqua: “Il calcio è capace di dare forza ai messaggi e quando questi hanno una portata di valenza sociale hanno un effetto dirompente”.