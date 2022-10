Ternana in bianco a Bari, ma il pareggio ha un gusto dolce

BARI – La Ternana fa 0-0 a Bari, il primo match senza gol dopo 26 partite. Ma è un punto buono, visto che per lungo tempo sono stati i Galletti a fare il match, sfiorando più volte il gol del vantaggio.

Le scelte

Nel Bari il francese Scheidler al posto di Antenucci, in mezzo torna Maiello, Botta trequartista. Lucarelli sceglie il 4-3-3 con Favilli affiancato da Partipilo e Raul Moro, col fantasista Palumbo retrocesso a centrocampo.

Primo tempo

Parte meglio il Bari che ha tre occasioni in sequenza: la prima con un diagonale di Botta respinto coi piedi da Iannarilli, l’altro con Cheddira che manda alto di poco da buona posizione; la terza ancora con Botta, di nuovo a lato

La Ternana in avvio soffre, un po’ schiacciata da un Bari determinato, ma gradualmente prova ad alzare il baricentro, puntando sulle giocate di Partipilo e Palumbo. Tuttavia nella prima metà match, di rossoverde in avanti se ne vede poco. Botta invece è imprendibile e al 19′ le Fere se ne accorgono: palla in mezzo, velo di Cheddira che anticipa Mantovani ma lo fa in fuorigioco. Scheidler si avventa come un falco e mette in rete, ma Marcenaro consulta il Var e annulla.

La Ternana non si risparmia, ma è sbilanciata e il Bari ne approfitta: al 26′ Maita serve Ricci, cross in mezzo che nessuno sfrutta; a seguire Scheidler si fa largo a spallate e tira, Mantovani si immola. Partipilo si batte come un leone ma è ben controllato e non riesce a fare la differenza. Nel finale di tempo ancora Botta impegna Iannarilli, palla in corner.

Secondo tempo

Lucarelli rispolvera Martella, che non giocava dalla prima di campionato: lo inserisce al posto di un Corrado molto in difficoltà. Si gioca a ritmi altissimi, con grandi duelli a centrocampo, ma il copione non cambia: Bari che spinge, Ternana in difficoltà sul fronte offensivo.

Al 9′ della ripresa si presenta Partipilo: mancino a girare fuori di poco, poi al 15′ Botta centra una traversa. Lucarelli inserisce Falletti e Pettinari, ma i due non fanno in tempo ad entrare che il Bari sfiora ancora il gol con Cheddira, che lascia Sorensen sul posto ma trova Iannarilli pronto. Subito dopo è Scheidler a mancare il gol di un niente.

Di nuovo il Bari alla mezzora: da corner, Cheddira ci prova di tacco da mezzo metro, palla respinta d’istinto da Iannarilli, con l’attaccante comunque in fuorigioco. Il Bari gioca a tirassegno: ci prova anche D’Errico, ma stasera Iannarilli è in formato Uomo Ragno e para tutto.

Il tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita (35’st Mallamo), Maiello, Folorunsho (20’st D’Errico); Botta (35’st Galano); Scheidler (20’st Salcedo), Cheddira. All: Frattali, Dorval, Terranova, Gigliotti, Zuzek, Mazzotta, Benedetti, Cangiano. All: .Mignani.

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Diakite, Mantovani, Sørensen, Corrado (1’st Martella); Cassata (25’st Agazzi), Di Tacchio, Palumbo; Partipilo (15’st Pettinari), Favilli, Raùl Moro (15’st Falletti). All: Krapikas, Defendi, Ghiringhelli, Bogdan, Celli, Proietti, Paghera, Donnarumma, All:Lucarelli (squalificato, in panchina Vanigli)

ARBITRO: Marcenaro di Genova (assistenti: Rossi-Sechi IV Ufficiale Kumara)

VAR:Martinelli di Tivoli AVAR:Feliciani

MARCATORI:

NOTE: Serata fresca, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 38.900. Ammoniti: Maiello (B), Di Tacchio (T), Favilli (T). Calci d’angolo: 3-3. Recupero: 3’pt st