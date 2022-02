Ternana, il Var sulla coda: sfuma il pari e la Cremonese passa al Liberati

TERNI– Ancora una sconfitta per la Ternana, che cede 2-1 al Liberati contro la Cremonese. Un ko amarissimo perchè se è vero che i rossoverdi hanno centrato un palo e dalla fine il gol del pari lo avrebbero persino trovato, con Partipilo, scattato però sul filo del fuorigioco, è anche vero che i lombardi sono stati più concreti nelle occasioni prodotte

Le scelte

Come annunciato, ampio turnover per Lucarelli, dettato soprattutto dalla necessità di far riposare qualcuno: dentro Bogdan, il rientrante Celli, Salzano e Furlan, quest’ultimo insieme a Partipilo dietro a Pettinari unica punta. Nella Cremonese Meroni al posto di Okoli in difesa mentre in mediana confermato Fagioli. Nel tridente dietro Ciofani, Baez invece di Zanimacchia.

Primo tempo

La Ternana ha la prima occasione con Proietti, poi però la Cremonese viene subito fuori. Sorensen è in difficoltà e si lascia scappare un paio di volte gli avanti grigiorossi, prima Baez, che sfiora il palo e poi Ciofani, che trova Iannarilli pronto alla parata. Poco prima, il numero 1 delle Fere aveva neutralizzato una buona idea di Gaetano.

La Ternana si vede al 23′: bel cross di Celli, Pettinari di testa ruba il tempo ai difensori ma il pallone esce di poco; a seguire Partipilo ha un pallone interessante, ma ci arriva male e quindi si perde a lato. Cremonese di nuovo vicinissima al gol al mìnuto 34 con l’ex Gondo, bravo ad intercettare un rimpallo in area: al momento del tiro però Celli gli si oppone e l’occasione sfuma.

Secondo tempo

Si riparte con Capone al posto dell’infortunato Pettinari: piove sul bagnato per le Fere, che comunque resistono bene al pressing di una Cremonese più forte e meglio organizzata ma non così incisiva. Al quarto d’ora, a sorpresa, la Cremonese segna:Baez la mette di destro sul secondo palo, sorprendendo Iannarilli. Palla al centro e la Ternana pareggia: la rete è di Mazzocchi, entrato pochi minuti prima e bravo ad anticipare di testa Carnesecchi in uscita sul cross di Proietti.

Al 19′ clamorosa occasione da rete mancata per la Ternana: palla in mischia in area grigiorossa, con la difesa ospite disattenta, nè Mazzocchi e nè Bogdan riescono riescono a ribattere il rete: Carnesecchi ci arriva e sul tiro del croato manda sul palo. La Cremonese sfiora il gol con Rafia, con Bogdan che ci arriva e poi lo trova al 36′, ancora una volta con un tiro da fuori area: stavolta è Gaetano a sorprendere Iannarilli. Nel finale la Ternana protesta per un contropiede finito con un atterramento in area, ma per l’arbitro è tutto regolare. Poi all’ultimo secondo con la Cremonese scoperta, Peralta trova un buco e serve Partipilo che salta un avversario e mette in rete. L’arbitro prima concede, poi va al Var e controlla: l’attaccante era scattato oltre la linea e dunque gol annullato. Davvero una doccia gelatissima.

Il tabellino

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi, Bogdan, Sorensen, Celli (26’st Martella); Paghera (37’st Peralta), Proietti (37’st Koutsoupias) , Salzano; Partipilo, Furlan (14’st Mazzocchi); Pettinari (1’st Capone). A disp.: Krapikas, Rovaglia, Capuano, Boben, Mazza. All: Lucarelli

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Meroni, Valeri (1’st Crescenzi); Castagnetti, Fagioli (21’st Rafia); Baez, Gondo (12’st Zanimacchia), Gaetano; Ciofani (21’st Di Carmine). A disp: Ciezkowski, Sarr, Fiordaliso, Casaola, Bartolomei, Politic, Okoli All: Pecchia

ARBITRO: Giua di Olbia (assistenti: Lombardi-Gualtieri IV Ufficiale: Petrella)

VAR: Camplone di Pescara AVAR: Raspollini

MARCATORE: 15’st Baez (C), 16’st Mazzocchi (T), 36’st Gaetano (T)

NOTE: Giornata molto fredda, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 2000 circa. Ammoniti: Partipilo (T), Castagnetti (C), Salzano (T), Fagioli (C), Baez (C). Calci d’angolo:0-4. Recupero 1’pt 4’st. Gara iniziata con 5 minuti di ritardo in segno di solidarietà verso il popolo ucraino.