Ternana, il tecnico Gallo verso l’esonero: Sottil è in pole position

TERNI – La Ternana ricomincia nel pomeriggio di martedì ad allenarsi: lo stop ai campionati infatti manterrà la possibilità per gli atleti professionisti di allenarsi a porte chiuse, fino alla ripartenza dopo lo stop allo sport a seguito del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri per il Coronavirus.

A guidare la squadra, a porte chiuse, all’antistadio Taddei ci sarà Fabio Gallo, col suo staff. Ma per quanto? Voci si stanno infatti rincorrendo sempre più forti dopo lo sfogo del presidente Bandecchi nella giornata di domenica ed in quella di lunedì, nella quale annunciava provvedimenti. Fabio Gallo sarebbe ad un passo dall’esonero e la società avrebbe già contattato il sostituto: si tratta di Andrea Sottil, nelle ultime due stagioni a Livorno e Catania ma in passato anche alla guida del Gubbio.

Se ne saprà di più nelle prossime ore, ma la sensazione è che l’avventura del tecnico di Bollate sulla panchina rossoverde sia al capolinea e che la società voglia approfittare dello stop forzato per cambiare, arrivando così alla ripresa con un gruppo che già conosce il nuovo allenatore.