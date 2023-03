Ternana, il ritorno di Lucarelli comincia con un pari in bianco: 0-0 a Palermo

PALERMO – Finisce 0-0 allo stadio Renzo Barbera la sfida fra Palermo e Ternana. Match divertente, ricco di occasioni, ma senza reti. Rossoverdi sfortunati: una traversa e l’ennesimo infortunio, trovano un super Pigliacelli. Ma anche Iannarilli salva spesso la propria porta

Le scelte

Coperta corta per Lucarelli che ritrova però Mantovani e può fare una difesa a 4.Infortunato Donnarumma, attacco di pesi leggeri Falletti-Partipilo, con Palumbo dietro le punte.

Primo tempo

Meglio la Ternana in avvio: Partipilo a porta vuota manca la traversa (10′), poco dopo invece un suo tiro a girare è deviato in corner da Gomes. Sulla prosecuzione, Mantovani stacca di testa con Pigliacelli che si supera. Al 18′ occasionissima rosanero con Tutino di prima che manda fuori giri Iannarilli, salvato però dalla traversa.

Al 20′ Di Tacchio lancia Partipilo che va via: Pigliacelli lo stende in area. Sarebbe rigore, ma il Var conferma che l’attaccante è scattato sul filo del fuorigioco e dà ragione al direttore di gara che aveva fermato il gioco. Ternana viva, anche se si gioca a fiammate, come quella del 27′ con Corrado che scappa via da sinistra, arriva al limite dell’area e batte a rete, spendendo però la palla fuori di poco. Portiere rosanero ancora protagonista al 29′: corner di Palumbo e colpo di testa di Daikitè, con Pigliacelli reattivo che spedisce ancora in angolo. Sugli sviluppi di quest’ultimo ancora Diakitè centra il palo interno.

Secondo tempo

Rossoverdi vivaci nonostante l’emergenza, ma stavolta la prima occasione è del Palermo, con Valente che al 3′ manda alto di pochissimo. Al 5’colpo di testa di Nedelcearu, Iannarilli blocca, poi Ternana vicinissima al vantaggio: gran giocata di Partipilo, che si libera con un tunnel del marcatore e calcia di esterno, altro salvataggio miracoloso di Pigliacelli.

Il portiere rosanero è in giornata di grazia che al 16′ toglie la gioia del gol a Partipilo, bravo a liberarsi dalla lunga distanza e battere a rete con un sinistro fulminante. Saric e Tutino impegnano ancora Iannarilli, che si fa trovare pronto. Match vivace ma attacchi spuntati.

Lucarelli cambia, inserendo Defendi e Martella e proprio quest’ultimo appena entrato ci prova al volo, mandando sopra la traversa. La sfortuna rossoverde però continua perchè senza toccare nemmeno un pallone, Defendi si fa male e deve uscire (al suo posto Paghera). Nel recupero Iannarilli blinda per due volte la porta si Vido, la prima su botta ravvicinata assistito da Aurelio, la seconda su una pericolosa girata mancina.

Il tabellino

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente (26’st Di Mariano), Segre (1’st Saric), Claudio Gomes, Broh, Masciangelo (1’st Aurelio); Brunori (26’st Soleri), Tutino (38’st Vido). A diso: Massolo, Buttaro, Bettella, Orihuela, Lancini, Verre, Damiani All. Corini (squalificato, in panchina Lanna)

TERNANA (4-3-1-2-): Iannarilli; Diakite, Mantovani (38’st Bogdan), Sørensen, Corrado (26’st Martella); Coulibaly, Di Tacchio, Cassata; Palumbo (38’st Capanni); Falletti (26’st Defendi, 30’st Paghera), Partipilo A disp.: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Ferrante, Ferrara,. All:.Lucarelli.

ARBITRO: Miele di Nola (assistenti Lombardo-Pagnotta IV Ufficiale Mirabelli)

VAR:Marini di Roma 1 AVAR: Marinelli

NOTE: Serata fresca, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 20.000. Ammoniti: Corrado (T), Aurelio (P), Vido (P). Calci d’angolo: 3-9. Recupero 1’pt 4’st