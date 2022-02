Ternana, il progetto definitivo stadio-clinica: “Per una città che sarà protagonista”

TERNI – Un investimento importante da 63 milioni 847 mila euro, per una convenzione da 44 anni, tre dei quali per la costruzione. E numeri di rilievo: 18.000 spettatori tutti al coperto su un’area complessiva di intervento da 172.793 metri quadrati, comprensivi di spazi pedonali, parcheggi, museo rossoverde, superficie per la vendita commerciale e ristorazione nell’ambito stadio. Altri 42.644 mq totali nell’area per la clinica privata da 203 posti e 499 stalli auto tra via XX Settembre e via Prati.

Il progetto definitivo per il nuovo stadio Liberati che si finanzierà con gli introiti della clinica privata che il presidente della Ternana Stefano Bandecchi vuole realizzare è stato presentato questo pomeriggio, dopo che stamattina la società ha consegnato il plico al Comune. Spetterà ora a Palazzo Spada, dopo la verifica dei documenti, passarlo alla Regione, che dovrà convocare la conferenza stampa decisoria e stabilire la pubblica utilità del progetto, dando dunque il disco verde per i lavori. Prendere o lasciare in toto, perchè come ha specificato il project manager Sergio Anibaldi: “Senza la clinica, il progetto stadio non è sostenibile economicamente”. Ci sarà dunque da superare lo scoglio dei 300 posti in convenzione con la sanità pubblica tutti già assegnati alle due cliniche perugine, ma su questo potrebbe venire incontro alla Ternana la nuova procedura di accredìtamento voluta dalla Regione che potrebbe coinvolgere alcune strutture con la convenzione in scadenza ed anche una recente sentenza del Tar dell’Umbria relativa alla richiesta – accolta – di un centro privato ternano per alcune operazioni in convenzione. Se tutto va bene sarà pronto per il 2025, il centenario della Ternana.

Bandecchi

Il presidente Stefano Bandecchi, intervenuto in collegamento da Roma, ha spiegato: “Oggi è un momento importante, per me ma anche per la città di Terni e per tutta l’Umbria. La Ternana in questo momento raggiunge il massimo dei desideri. Sono arrivato qua che non capivo molto di calcio, la tifoseria mi ha insegnato ad amare questa maglia e a lottare con loro. I tifosi mi dicono sempre che Terni deve “tribolare e soffrire” e io mi sono sempre chiesto perché, una città importante industriale per tutta l’Italia. A Terni è nata la plastica, ho imparato ad apprezzarla. Ma i tifosi per anni hanno vissuto di ricordi, di una Serie A degli anni 70 mai più tornata, con la volontà di fare una Serie B a stento, senza strutture all’avanguardia e senza un settore giovanile. La società ha seguito un po’ il declino della città. Oggi è una giornata importante per Terni, che è una città importante per l’Umbria e deve diventare importante in tutto il centro Italia. Dovrà avere uno stadio importante, che potrà ospitare partite di cartello e altri eventi di rilievo come i concerti. E anche una clinica che collaborerà con la sanità di Terni e dell’ospedale, a piena disposizione dei cittadini, per questo ho chiesto dei posti letto convenzionati. Poi ci saranno stanze anche per ricchi, almeno porteranno soldi al territorio. Ci sarà un centro di ricerca di livello nazionale. Vedo un nuovo sviluppo per Terni, sono un sognatore, come l’ambizione per portare la Ternana in alto”.

Tagliavento

Così invece il vicepresidente Paolo Tagliavento: “Non c’è stata una sola cosa che ha detto il presidente che poi non abbiamo portato a termine. Questa mattina con il Sindaco abbiamo concretizzato tutto quello che abbiamo detto, nessun ternano ormai mette in dubbio la voglia di fare grandi cose sul territorio. Noi siamo orgogliosi e certi che questo sarà l’inizio di un cammino”

Anibaldi

Il project manager Sergio Anibaldi ha illustrato alcuni dettagli: “Noi abbiamo sempre sostenuto la necessità di un processo di riequilibrio e dunque ci attendiamo che iter di evidenza pubblica lo garantiscano”, Tirato in ballo il piano sanitario regionale preadottato da palazzo Donini, il ‘libro bianco’ di inizio 2021 della Regione in ambito sanitario e, ultimo in ordine di tempo, il documento programmatico per gli investimenti sanitari per una spesa da 132 milioni: è qui che ci sono tutti i dati relativi ai posti letto e le cliniche private. “In Umbria c’è un’offerta ante operam (pre modifiche al 2019) di 2.812 posti letto per acuti divisi tra Usl, ospedali e strutture private, più 449 di lungodegenza per un totale di 3.261. Posti a parametro a garanzia dei 3.7×1.000 abitanti come tetto massimo invalicabile. Nella delibera – ha proseguito Anibaldi – in merito all’accordo di programma della scorsa settimana ci sono posti letto post operam pari a 2.731. Dunque ci sono 87 posti disponibili”

Latini

“Come ho sempre sostenuto – ha detto il sindaco Leonardo Latini – si tratta di un progetto di grande respiro capace di generare sviluppo per il nostro territorio e per la regione dell’Umbria. Un progetto che, insieme a quello che stiamo attuando con la costruzione ormai in fase avanzata del PalaTerni, ci consentirebbe di riqualificare un’area molto consistente di città e di proiettarla in una dimensione di innovazione e modernità”.

“E’ dunque sicuramente un progetto di valore sia per quel che riguarda il nuovo Liberati che per la clinica ed è – al tempo stesso – un procedimento complesso che presenta elementi di novità rispetto ad altre procedure analoghe, come sa bene la Ternana Calcio, all’interno del quale il Comune di Terni ha fatto, sta facendo e farà la sua parte nell’interesse della città”.