Ternana, il presidente Bandecchi in visita alla squadra rossoverde

TERNI -Il presidente della Ternana Stefano Bandecchi, accompagnato dal vice presidente Paolo Tagliavento, ha incontrato prima dell’allenamento odierno squadra e staff al completo nella sala stampa dello stadio Liberati.

Il massimo dirigente rossoverde ha formulato il suo sincero augurio a tutti in vista dell’impegno di Coppa Italia a Bologna ed in previsione dell’inizio del campionato con il Brescia, partite alle quali non assisterà in quanto in vacanza, spronando e motivando la squadra, invitando tutti a profondere il massimo dell’impegno in ogni singola gara, scendendo in campo divertendosi senza mai perdere di vista l’obiettivo e perdere la concentrazione. Successivamente ha assistito all’allenamento che in questo caso si è svolto allo stadio.