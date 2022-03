Ternana, il pari è di rigore: a Como Salzano risponde a La Gumina

COMO– Non è una bella Ternana, ma uscire da Como imbattuti non è semplice. I rossoverdi ce la fanno: al Sinigaglia è 1-1 grazie al rigore di Salzano che risponde all’ex La Gumina. Il match ha più ombre che luci per la squadra di Lucarelli, che tuttavia nella ripresa paga dazio pesante alla sfortuna, perchè in almeno due occasioni dopo il pari, sfiora il gol di pochissimo.

Le scelte

Tutto confermato nel Como, secondo le indicazioni della vigilia. Nella Ternana Lucarelli conferma il 3-5-2 con però un po’ di turnover: Diakitè esterno destro, Salzano a sinistra, confermata la coppia d’attacco Donnarumma-Partipilo perchè Pettinari non ha recuperato

Primo tempo

Ternana pericolosa per prima con un palla in mischia che finisce a Sørensen e poi sbatte su un difensore del Como: Facchin è costretto al grande intervento. Poi però lentamente la partita rallenta: i lariani non sembrano in grado di pungere e la Ternana, salve un paio di occasioni velleitarie, non trova quasi mai lo spunto giusto. A far notizia, nella prima parte di gara sono piuttosto gli errori in disimpegno di entrambe le formazioni.

La Ternana ne fa le spese: Sørensen viene ammonito per una serie di falli ripetuti nel tentativo di recuperare e così salterà la gara con l’Alessandria. Al 20′ calcio di punizione pericolosissimo del Como da posizione defilata: batte Arrigoni, colpo di testa di Bertoncini e respinta di Iannarilli. Lariani pericolosi ancora al 27′: al termine di una bella occasione in velocità Parigini centra il palo, probabilmente in fuorigioco.

Al 36′ buco a centrocampo, con Sørensen che si fa beffare da Gabrielloni e serve a La Gumina un pallone d’oro: l’ex di turno si fa strada palla al piede e poco fuori area batte Iannarilli con un tiro a mezza altezza. Il Var controlla il contatto in partenza, Gabrielloni aiuta ma non c’è fallo e dunque rete valida.

Secondo tempo

Lucarelli non rischia nulla e toglie i due ammoniti del primo tempo, Sørensen e Koutsoupias inserendo Ghiringhelli e Furlan. Proprio l’ex Cittadella marca subito la presenza con un gran destro al volo che va fuori di poco. Subito dopo occasionissima per il Como con Gabrielloni e Iannarilli che manda in angolo con la punta delle dita.

Il Como non ha interesse a spingere e non lo fa, limitandosi a colpire negli spazi lasciati aperti dalla Ternana, che dal canto suo molto raramente è pericolosa: costruisce poco e finalizza ancora meno, spesso con occasioni estemporanee come il colpo di testa in schiacciata di Partipilo al minuto 17 della ripresa che va fuori di poco. Al 20′ occasione anche per Furlan, su passaggio di Donnarumma con Iovine che salva sulla linea. Lo stesso difensore poco dopo ferma con la mano un cross di Furlan: rigore, che Salzano segna spiazzando Facchin. Al 29′ ci prova Peralta: che servito in profondità calcia però troppo debole, tra le braccia del portiere.

Nel recupero Ternana sfortunata, perchè il Como si salva due volte in 60 secondi: la prima su tacco di Mazzocchi dopo cross di Palumbo, la seconda a Facchin battuto, su un sinistro dello stesso Palumbo.

Il tabellino

COMO (4-3-1-2): Facchin; Iovine, Bertoncini, Solini, Cagnano; Arrigoni, Nardi, Bellemo; Gabrielloni (30’st Gliozzi); Parigini (39’st Blanco), La Gumina (30’st Ciciretti). A disp: Gori, Bolchini, Vignali, Bovolon, Cerri, Peli. All.:Gattuso.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Bogdan, Sørensen (1’st Ghiringhelli), Celli; S.Diakite, Koutsoupias (1’st Furlan), Agazzi (18’st Peralta), Palumbo, Salzano; Partipilo, Donnarumma (29’st Mazzocchi). All. Vitali, Boben, Martella, Paghera, Mazza, Ndir, Capone, Rovaglia. All.: Lucarelli.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria (assistenti: Capaldo-Bahri IV Ufficiale: D’Eusanio)

VAR: Mazzoleni di Bergamo AVAR: Lo Cicero

MARCATORI: 37’pt La Gumina (C), 22’st rig. Salzano (T)

NOTE: serata fresca, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 3000 circa. Ammoniti: Sørensen (T), Bertoncini (C), Koutsoupias (T), Agazzi (T), La Gumina (C), Diakitè (T), Salzano (T), Parigini (C). Calci d’angolo: 3-6 Recupero 0’pt st .