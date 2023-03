Ternana, il Lucarelli bis: “Tutti insieme verso l’obiettivo, pensiamo solo al campo”

TERNI – Dopo lo 0-0 di Palermo, nuova presentazione per Cristiano Lucarelli tornato sulla panchina della Ternana. Con lui il ds Luca Leone che esordisce: “Cristiano è stato un compagno importante d’avventura, ripresentarlo è emozionante. Ci tenevo anche a ringraziare Andreazzoli, di cui ho grande rispetto e stima, ha fatto un ottimo lavoro nei mesi in cui è stato qui. Ora c’è da chiacchierare poco, c’è da pensare alla Ternana e cercare di ottenere quello che ci siamo prefissati e ricreare serenità intorno a questa squadra. Negli ultimi giorni sono successe tante cose, ma il nostro lavoro è sul campo e lì dobbiamo fare i risultati. La Ternana e questi ragazzi mi sono entrati nel cuore, mi sento di dire che dobbiamo fare qualcosa in più per ottenere quello che ci siamo prefissati”.

Testa bassa e lavorare

Lucarelli poi indica la linea: “Ho tanta voglia di dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno” afferma Lucarelli. Ma siamo in una fase molto delicata, sono convinto però che lavorando tutti insieme riusciremo a tirarci fuori dai guai. Non ho dovuto fare nessun compromesso, nessuna rivincita, solo voglia di tornare. Sono andato via sereno quando sino stato esonerato, sapevo di aver dato tutto e non ho avuto nessun motivo per gufare. Sarei anche voluto intervenire per lanciare un messaggio di distensione, vi stavate incartando da soli. Nella vita ci sono cose più importanti del calcio, ma il calcio è uno sport sociale e spesso quando siamo allo stadio esce il peggio di noi. Quello che ci mette tutti d’accordo è la maglia della Ternana, credo che dobbiamo pensare di parlare solo di calcio nei prossimi due mesi. Quando si è parlato meno di calcio i risultati ne hanno risentito. Rimettiamo la Ternana al centro, creiamo un patto di non belligeranza, poi il tempo sistemerà tutto. Il presidente ama la Ternana e fa tanti sacrifici, così come i tifosi, come quelli che che in un turno infrasettimanali sono venuti a Palermo”.

La situazione

“Non mi preoccupa il fatto che la Ternana fa pochi gol. Ieri abbiamo attaccato tanto creando diverse occasioni, ma anche con Andreazzoli la squadra creava. E’ un periodo molto sfortunato, contro il Cittadella c’è stato un palo clamoroso, loro palo interno e gol. Basta un episodio a favore per svoltare e cominciare a rimettere a posto le cose.

Ho lasciato una situazione dove alcuni interpreti stavano facendo meglio di altri, poi come capita spesso quando si cambia allenatore le cose possono ribaltarsi e cambiare. Ieri la cosa che mi ha colpito è la voglia dei ragazzi di fare risultato positivo. Non dobbiamo avere cali di concentrazioni e sbagliare l’approccio. I ragazzi so che si sono allenati bene anche con la precedente gestione, ma a volte sono troppo tesi. Questa tensione ti fa sembrare stanco e poco lucido. Fare la partita è molto più dispendioso, ieri la squadra ha retto bene fisicamente, abbiamo creato diverse occasioni, il portiere si è superato. Ci si poteva aspettare che negli ultimi minuti il Palermo in casa potesse spingere per vincere, all’ultimo abbiamo rischiato di prendere gol anche se c’era un fallo su Capanni. La risposta della squadra dal punto di vista fisico c’è stata, a parte quei giocatori che avevano meno allenamenti nelle gambe come Falletti, Corrado o Mantovani”

Il Benevento

Infine, il prossimo avversario: “Contro il Benevento sarà una partita difficilissima, una squadra costruita per vincere il campionato che si ritrova nei bassifondi della classifica. E’ la partita spartiacque per il finale di stagione, serve massima attenzione e massima concentrazione, ma senza tensione”,