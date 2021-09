Ternana, il ds Leone: “Squadra a posto, siamo andati fuori budget”

TERNI – Il direttore sportivo della Ternana Luca Leone ha voluto spiegare in conferenza stampa le operazioni della sessione di mercato, anche per chiarire lo svolgimento di alcune trattative.

Tutto fatto, fuori budget. “Siamo ripartiti da uno zoccolo duro della squadra che l’anno scorso ha vinto il campionato, anche se purtroppo abbiamo dovuto fare delle scelte che ci hanno costretto a rinunciare a qualcuno. In questa sessione di mercato dovevamo migliorare la squadra. Per questo ci tengo a ringraziare la proprietà ovvero il presidente Stefano Bandecchi per averci messo nelle condizioni di fare quello che volevamo. Tutto quello che volevamo è qui all’interno della Ternana, siamo anche andati fuori budget rispetto a quanto previsto. Adesso bisogna far parlare il campo. Peccato queste due partite iniziali ma già a Reggio Calabria si è rivista la vecchia Ternana, sono fiducioso”.

Koutsoupias, Krapikas, Pettinari e Vantaggiato. Poi parla degli ultimi due arrivi, Ilias Koutsounis e Titas Krapikas. “Krapikas seguito per tutto lo scorso campionato. Quando sono andato a Milano sapevo che doveva andare a Cagliari: alle 18 mi hanno chiamato per dirmi che non si faceva più. Ho parlato così con il ragazzo che era anche deluso per il mancato passaggio in Serie A. C’era poco tempo e abbiamo chiuso rapidamente. Arriva in prestito con diritto di riscatto per 2,2, milioni. Vogliamo valorizzare i giovani, così faremo anche con Mazza. Il presidente alcuni di questi arrivi in prestito li avrebbe voluti a titolo definitivo, ma non è stato possibile”

“Su Krapikas stavo lavorando da una settimana, ma lo volevo a titolo definitivo, quindi abbiamo atteso che si liberasse dallo Spezia. Pettinari i è stata un’opportunità nata un sabato. Poteva andare al Benevento che sembrava potesse far partire Lapadula: abbiamo parlato ed eccoci qui. Per quanto riguarda Vantaggiato andrà forse a Livorno. Avevamo pensato di tenerlo, poi è arrivato Donnarumma e avendo preso Pettinari e Mazzocchi abbiamo cambiato idea. C’è rimasto male, purtroppo è un rammarico che abbiamo ma abbiamo promesso di aiutarlo in qualunque modo”.

Capanni e Salim Diakitè Brutte notizie invece sul fronte dei due lungodegenti: “Capanni ha qualche problema e penso che purtroppo dovrà operarsi, quindi nei prossimi mesi non lo vedremo. Siamo rimasti in contatto con il Milan al quale abbiamo dato la disponibilità nel gestire al meglio il ragazzo e ne riparleremo. Per quanto riguarda Salim Diakité, ha avuto la pubalgia la scorsa stagione, qualche carico di lavoro e si è riacutizzata. A breve dovrebbe tornare a lavoro”.

Prima i campi E conclude: ” Vogliamo lavorare ed investire per i giovani, ma per farlo ci vogliono i campi. Oggi abbiamo solo il Sabotino. C’è bisogno di campi, un convitto che consenta di prendere anche ragazzi da fuori e pazienza. Per vedere qualcuno in prima squadra ci vogliono cinque anni quindi il lavoro da fare è molto”