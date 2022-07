Ternana, goleada nel primo galoppo. Kontek al Cesena, Iannarilli prolunga

Goleada della Ternana nel primo test amichevole, disputato sul campo del Country Elite di Cascia contro una selezione della Valnerina composta da calciatori di Norcia, Cascia e Spoleto. Finisce 18-0, col primo tempo chiuso 6-0.

Lucarelli ha schierato un undici diverso per tempo, coi due portieri numero 3 e 4 (ovvero Vitali e Casadei) a difesa della porta dei giovani dilettanti. Sono rimasti in panchina Mazza e Salzano, mentre non hanno preso parte alla partita Sorensen perchè in ritardo di condizione e Falletti in recupero.

Primo tempo con reti di Di Tacchio, Partipilo (3), Pettinari e Donnarumma. Nella ripresa, a segno Rovaglia (4), Onesti, Paghera, Ferrante (4), Damian, Diakitè. Traversa per Corrado

Il tabellino

TERNANA 1° tempo (4-3-2-1): Iannarilli; Ghiringhelli, Boben, Capuano, Martella; Agazzi, Di Tacchio, Palumbo; Partipilo, Pettinari; Donnarumma. All.:Lucarelli

TERNANA 2° tempo (4-3-2-1): Krapikas; Defendi, Diakité, Celli, Corrado; Paghera, Proietti, Damian; Ferrante, Onesti; Rovaglia. All.: Lucarelli

Cessioni e rinnovi

La Ternana nel frattempo, ha ceduto a titolo definitivo Kontek al Cesena, mentre Iannarilli ha rinnovato con la Ternana fino al 2025.