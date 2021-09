Ternana, gli uomini di Lucarelli per Monza. Torna Kontek, fuori Mazza e Nest

TERNI – La Ternana è pronta per tentare il colpo a Monza contro i biancorossi del presidente Silvio Berlusconi. Si gioca domani alle 14 al Brianteo. Chiuso il ritiro a Coverciano il tecnico Lucarelli ha convocato 25 giocatori. Infortunati Celli (distorsione alla caviglia in allenamento in settimana), Salim Diakite e Capanni.

Mancano, per scelta tecnica, anche Mazza e Nesta. Rientra Kontek, così come tornano a disposizione dopo la squalifica Agazzi e Proietti.

L’elenco:

Portieri: Casadei, Krapikas, Iannarilli, Vitali.

Difensori: Boben, Capuano, Kontek, Defendi, Ghiringhelli, Martella, Sørensen.

Centrocampisti: Agazzi, Capone, Furlan, Koutsoupias, Palumbo, Paghera, Proietti, Salzano.

Attaccanti: Donnarumma, Falletti, Mazzocchi, Partipilo, Peralta, Pettinari